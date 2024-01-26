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AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

首申失業金增 裁員仍居谷底

財經新聞組／綜合報導

上周更多美國人申請失業救濟金，但即使利率上升以及媒體和科技業大幅裁員，但裁員仍處於歷史低點。

勞工部報告，截至1月20日當周首次申請失業救濟金人數增至21.4萬人，較前周增加2.5萬人。波動性較小4周平均初請失業金人數下降1500人至20萬2250人。

每周首次申請失業救濟金人數被視為美國單周裁員人數的代表。雖然利率偏高且通膨加劇，但仍保持在極低的水平。

不過最近科技和媒體產業頻傳裁員。加州聖荷西的eBay是最新一家宣布裁員的科技公司，該公司在新冠疫情期間增加招聘，而人們在網路上花費更多的時間和金錢。該線上拍賣網站本周表示將解雇1000名員工。

本月谷歌也表示將解雇數百名負責硬體、語音協助和工程團隊的員工；而TikTok則表示將裁減廣告和銷售部門的數十名員工；電玩開發商Riot Games則將裁員 11%。

亞馬遜本月表示，將在其Prime Video和米高梅影業部門裁員數百人。本周《洛杉磯時報》表示將裁員20%的新聞編輯，即至少115名員工。

截至去年11月底，新聞業估計流失2681個工作崗位。

總體而言，截至1月13日當周，有183萬美國人持續領取失業救濟金，比前周增加2.7萬人。

裁員 利率 勞工部

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