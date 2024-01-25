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科林研發上季營收與獲利年減約三成 看好AI前景

編譯簡國帆／綜合外電
科林研發上季獲利與營收均銳減，但本季獲利預估優於市場預期。（美聯社）
科林研發上季獲利與營收均銳減，但本季獲利預估優於市場預期。（美聯社）

受半導體製造設備支出下滑拖累，美國晶片設備製造商科林研發（Lam Research）上季獲利與營收均銳減，但本季獲利預估優於市場預期，樂觀預估人工智慧（AI）等創新將帶動半導體產業的多年成長。

科林研發在止於去年12月24日的年度第3季（上季） 營收年減29%至37.6億美元，獲利年減約36%至9.543億美元，經特定項目調整後的每股盈餘為7.22美元，是連續第三季大幅滑落，因晶圓製造設備支出去年景氣疲軟。

不過，科林研發上季營收和獲利都優於預期。上季系統營收年比滑落35%至23億美元，客戶支援相關與其他營收則萎縮16%到14.6億美元。中國客戶需求季減10%，銷售佔比為四成。

科林研發執行長艾傑爾（Tim Archer）表示，上季財報象徵穩健揮別2023年，該公司正準備受惠於AI成長，「隨著未來多年AI運算等創新將驅動半導體產業的成長，我們正處於受惠的強勢地位」。

展望本季，科林研發預期營收將介於34億~40億美元，每股盈餘介於6.5~8美元，經調整後毛利率介於47%~49%，也都高於分析師預測。

彭博資訊分析師指出，科林研發本季營收年比可能略降，但在DRAM和成熟製程邏輯晶片客戶的帶動下，中國客戶需求有望維持強勁。分析師說，該公司上季對DRAM客戶銷售強勁的趨勢可能延續到本季，因為客戶持續投資高頻寬記憶體晶片。

科林研發預期今年度（止於今年6月底）的晶圓設備銷售將介於850億~890億美元，高於去年度的810億~830億美元。

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