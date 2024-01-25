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美股最錢線/股指連創新高 仍賴大型科技

財經新聞組／綜合報導

在進入2024年前，許多策略師認為美股反彈動力應該要擴大到「七巨頭」之外。這些呼聲聽起來很熟悉，因為至少在過去一年一直聽到這種說法。

但這種擴大還沒有真正實現，而主要股指已徘徊在歷史高點。也許該是放棄這樣觀念的時候了，漲勢不必然需要擴大才能持續。

資訊科技和通訊服務是今年至今表現最好的兩個類股；公用事業、能源和非必需消費品等產業均出現虧損。

這也代表「七巨頭」的影響力更形擴大，即使特斯拉今年來表現已相形失色。輝達仍然表現優異，在去年上漲近240%之後，今年以來又上漲了20%。

這意味著：重點是大型科技股再次推動股指創下新高紀錄。截至22日收盤，「七巨頭」不計特斯拉的回報率占史坦普500指數今年至今回報率的89%。

大型科技公司尚未公布財報，因此當其數據和預測公布時，這些股票可能會受到打擊。但根據FactSet，預計資訊科技和通訊服務的獲利和營收都將同比成長。然而它們當然有可能無法滿足今年股市上漲所隱含的崇高期望。

但這也是去年圍繞科技公司獲利的常見說法。話雖如此，考慮到目前的定價，它們怎麼還可能繼續上漲？

但事實卻打臉了這種觀念：Meta去年飆升194%，特斯拉股價翻了一倍，亞馬遜暴漲80%，微軟上漲57%，Alphabet上漲58%，蘋果上漲48%。更別忘了上漲超過2倍的輝達。

對一些投資人來說，對這些數字的驚訝相當於想像力的完全失敗。這並不是說同樣的事情會繼續發生，但這確實讓人質疑這種情況不能繼續發生。（ ）

特斯拉 輝達 投資

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