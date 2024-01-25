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科技業裁員潮≠勞動市場趨緩

財經新聞組／綜合報導
科技業雖繼續裁員，但不代表勞動市場趨於低迷。（路透）
科技業雖繼續裁員，但不代表勞動市場趨於低迷。（路透）

今年以來已有十幾家科技公司裁員。例如谷歌本周裁減了一小部分員工；同日亞馬遜對其Buy with Prime部門進行裁員，這是各大公司新年伊始裁員的最新趨勢。

但經濟學家並不認為這會是勞動市場正走向徹底低迷的明確訊號。

Renaissance Macro經濟研究主管杜塔(Neil Dutta)解釋說：「新聞中看到的公司裁員和在經濟數據中看到的不一定是同一件事。」

換句話說，有關裁員的頭條新聞可能只是比較唬人。

舉例來說：最新的每周失業救濟金申請數據是2022年9月以來最低水準。每周數據的一致性對於尋找勞動市場降溫跡象的經濟學家至關重要。

杜塔指出，目前裁員並非「特別普遍」，而且裁員數量似乎比2023年初的科技公司裁員要少。

Jefferies美國經濟學家西蒙斯(Thomas Simons)表示，宣布裁員和實際裁員行動並不總是同時發生。這些數據可能會出現落後，或者根本不會出現，這取決於裁員的嚴重程度。

他補充說，此外，考慮到經濟的強勁，美國人可能不急於申請失業福利。持續的低失業率可能會讓失業工人相信他們可以很快再次就業

高盛經濟學家團隊在給客戶的報告中寫道：「令人放心的是，失業工人找到工作的機率仍與疫情前的水平一致，這代表勞動市場仍然強勁，就業機會仍然充足。」

西蒙斯也強調，近年來高於平均的薪資成長，可以在失業時提供支持，「在中產階級或中上階級可能有很多人被解雇，但他們懶得去申請失業保險。」「因為這對他們來說可能不值得。」

他補充指出，「不用太擔心如果裁員開始增加。」「除非大量失業金申請突然湧現。但目前情況不是這樣。」

事實上，高盛經濟團隊的最新預測顯示，今年前兩季的經濟成長率至少為2.2%，美國不會陷入衰退。

對於杜塔來說，這就是經濟數據可能永遠不會成為頭條新聞的關鍵。杜塔說，經濟成長刺激就業進一步成長，「如果經濟正在成長，那麼勞動市場就很難看到如此疲軟的情況。」

裁員 就業 高盛

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