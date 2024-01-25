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漲價降低需求 金佰利銷售差

財經新聞組／綜合報導

好奇紙尿布製造商金佰利(Kimberly-Clark)第4季銷售額低於市場預期，因消費品需求波動導致價格漲幅趨緩。

過去一年為抵銷供應鏈中斷和投入成本上升所帶來的影響，業者調漲價格反而削弱了厭倦通膨的消費者需求。

金佰利等消費品公司以及規模較大的競爭對手寶鹼和聯合利華，也被迫應對更便宜的自有品牌蠶食其貨架空間的問題。

雖然第4季該公司整體銷量持平，優於上季下降1%的表現，但價格漲幅從5%放緩至2%。

根據LSEG數據，金佰利第4季淨銷售額為49.7億元，略低於分析師平均預期的49.8億元。

該季個人護理部門銷量成長1%，消費紙巾部門銷量下降1%，而包括Kleenex和Scott等品牌的KC專業部門銷量下降4%。

該公司表示，預計成本回收和供應鏈穩定期將「相當大幅地落後」，並預計2024財年調整後每股獲利將實現高個位數百分比成長。LSEG分析師預計2024年調整後每股獲利將成長7.5%。

第4季毛利率成長210個基點，原因是原材料等投入成本的下降有助於緩解製造成本上升和某些市場不利的貨幣匯率帶來的衝擊。

該公司上季調整後每股獲利為1.51元，低於分析師預計的1.54元。預計2024年有機銷售額將實現低至中個位數百分比成長。

供應鏈 匯率 利率

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