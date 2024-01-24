川普回鍋恐牽動貿易 亞企大舉進軍華府設辦公室、延攬遊說專家避險

前總統川普輕鬆拿下連兩場初選，距離回歸總統寶座邁進一大步，一旦拜下川上恐怕對國際貿易產生決定性影響。對此亞洲企業紛紛進軍華府，盼掌握首都圈第一手資訊，以此避免貿易風險。（路透）

日經亞洲報導，前總統川普 以過半得票率輕鬆拿下連兩場初選，距離回歸總統寶座邁進一大步。然而，一旦川普重新主政，勢必對美國經濟乃至跨國貿易產生決定性影響，對此吃過大虧的亞洲企業紛紛進軍華府 ，透過設立辦公室和延攬遊說專家擔任代表，期盼掌握首都圈第一手資訊，以此避免貿易風險甚至搶占商業先機。

最近一波亞洲企業前仆後繼到華府設立辦公室，其中不乏日本 威士忌生產龍頭三得利（Suntory）、日本最大半導體設備商東京威力科創（Tokyo Electron）、巨型銀行三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）及南韓大型跨國企業集團LG，連日本跨國企業索尼（Sony）也睽違8年重啟在美辦公室。印度能源暨基礎建設巨頭阿達尼集團（Adani Group）亦延攬前華府遊說人士擔任集團對美制策代表。

隨著美國從自由貿易的全球主義轉向產業補貼、關稅和黑名單等國內產業導向政策，國際貿易趨勢也逐漸發生變化。白宮和國會開始向國內企業和盟國提供補貼措施，希望供應鏈「在岸生產」（onshoring）和「生產回流」（nearshoring），目標將更多就業機會帶回美國國內或吸引盟國投資。

在「去風險」和供應鏈多樣化政策的背景下，美國大肆鼓勵國內企業進行國家安全投資，越來越多新興商機也應運而生，比如一些亞洲電池生產商和汽車製造商已經開始利用《2022年降低通膨法案》（IRA）的稅收減免政策在美設立電動車供應鏈基礎設施。其他包括拜登政府通過的《2021年跨黨基礎建設法》（2021 Bipartisan Infrastructure Law）和《2022年晶片和科學法案》（2022 CHIPS and Science Act），主要目的都是獎勵國內企業，同時嘉惠盟國。

只不過倘若川普上台，前朝獎勵政策恐怕化為烏有，加劇國際貿易的不確定性。

先前川普曾公開批評電動車，更放話連任第一天要取消部分降低通膨法，屆時不光電動車產業可能受到衝擊，包括氣候行動等其他領域也可能有所震盪。

另一方面，回顧2021年10月，白宮根據衛星圖像和通訊情報指出普亭將侵略烏克蘭；2022年2月俄烏戰爭爆發，國際能源和糧食價格不斷飆升，各國也陸續對俄國祭出大規模制裁，顯見國際企業洞察潛在區域衝突的必要。現在許多華府商務辦公室開始積極分析美中會否就台灣問題擦槍走火。

此外，2022年美中晶片戰開打，中國以安全隱患為由禁止美國記憶體晶片大廠美光（Micron），當時兩名國會議員隨即致信商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）注意三星電子（Samsung）和SK海力士（SK Hynix）取代美光在國際市場的地位。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）常務董事塞耶茲（Eric Sayers）談到，「近年美中關係的變化速度讓許多跨國企業在拓展版圖和定位成功戰略上持續面臨不確定性」，「而東京和華府加強在對中經濟安全議程上的合作，使得求助華府顧問的日本企業更有利於掌握動態情勢。」

面對世界經濟逐漸從全球主義逐漸轉向地緣經濟裂解的樣態，國際在考量生產成本之餘，還必須納入地緣政治作為拓點和設廠考量，如此說來，在主導國際時局的華府進行布局，勢必有利降低經濟體相互角力造成的衝擊。