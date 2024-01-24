美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。根據巴隆周刊（Barron's）分析，追根究柢，這是因為美國經濟展望依然良好，「軟著陸」看來正在發生，從近日美企財報表現得到印證。

數周前，市場似乎深信聯準會（Fed）為預防經濟衰退發生，3月就會開始調降利率 ，但現在交易員對Fed早早啟動降息 循環的信心已動搖。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，交易員如今押注3月啟動降息的機率僅約40%，分別比一周前的60%和一個月前的75%明顯降低。

巴隆周刊指出，好消息是，「軟著陸」情境—通膨降回Fed的2%目標，而且避開了嚴重景氣沉淪—似乎正在眼前上演。訂於本周四出爐的美國去年第4季國內生產毛額（GDP）報告可望提供最新佐證：分析師預測，第4季GDP季增年率可能達到2%，比第3季的4.9%趨緩，但也不算差勁。

截至目前為止，美企在這個財報季公布的數據大致良好，儘管並不壯觀，但也不寒酸。整體而言，第4季美企盈餘可望成長，比一年前降低3.2%的表現好太多了。利率走高讓銀行業者表現不錯。科技股除外的公司，尤其是市值較小的小型股，也正蓄勢待發，準備跟上漲勢。

在競選場合可見另一個經濟展望良好的跡象：最近在總統初選的場子裡，少有人批評經濟。

綜合來看，股市似正重新評估利率展望，同時卻未改變對盈餘、股價或經濟走向的看法。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下周將舉行利率決策會議，市場自動修正降息展望，會讓Fed主席鮑爾 的任務更輕鬆，因為假如「3月降息」仍被全市場視為理所當然，鮑爾原本可能得大費周章設法導正市場預期。

對股市而言，如今經濟展望比利率本身更重要。那正是美股近日來走勢一帆風順的原因，主要指數迭創新高也就不令人意外。