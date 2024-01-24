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美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

編譯黃淑玲／綜合外電
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微（Super Micro）創辦人梁見後看了災難電影《明天過後》之後，下定決心，要把自己的伺服器公司業務重點專注於高效能電力系統與相關組件。

這個20年前的決定幫助他今天成為億萬富豪。

從去年初到現在，美超微的股價已上漲逾430%，漲幅超過晶片製造商輝達（Nvidia）等美國其他熱門科技股。根據彭博億萬富豪指數，梁見後持有美超微12%股權和額外認股權，價值33億美元。

來自台灣的梁見後，現年66歲，年輕時到美國德州大學阿靈頓分校留學，修習電機工程，畢業後在多家電腦公司工作過，1993年創辦美超微。

美超微上周公布最近一季初步計算出來的業績後，上周五股價飆高，這位創辦人兼執行長單單一日的財富就狂增8.5億多美元。當時公司初步財報估計營收超過36億美元，遠勝於分析師的預估均值28億美元，推動股價大漲逾三分之一。

美超微受惠於市場對伺服器的強勁需求，公司生產的伺服器應用於執行人工智慧（AI）運算。美超微能在伺服器領域掌握更大市占率，除了靠提供晶片的合作夥伴輝達外，還有未公開的一家大客戶。MarketWatch報導，分析師相信這個大戶就是臉書的母公司Meta Platforms。

上周Meta執行長查克柏格在IG上貼文說，Meta計劃建構更大型的電腦基建，來執行生成式AI，準備用上35萬顆的Nvidia H100晶片。

Rosenblatt證券分析師Hans Mosesmann認為，美超微一大吸引顧客的優點是，它的伺服器能快速組合採用液冷（liquid cooling）技術的層架，環保、創新。液冷技術以往大部分用於超級電腦業，比氣體冷卻更具能源效率。Mosesmann在上周的研究報告中寫道：「配置下個世代生成式AI電腦硬體的資料中心，一定要採用液冷技術。」

不過Wedbush證券分析師Matt Bryson提醒投資人小心，美超微的獲利預測還要再看多細節才能確定，有些會吃掉毛利的因素通常在營收高時不會立即呈現。假設有Meta這種大客戶，基於新的客戶基礎，毛利可能降低。

美超微確定的財報數字下周才會公布，市場許多人都準備要細看，這家公司的股價值不值得飆到這種程度。

美超微（Super Micro）的最近一年多來的股價漲幅，贏過輝達（Nvidia...
美超微（Super Micro）的最近一年多來的股價漲幅，贏過輝達（Nvidia）。 路透

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