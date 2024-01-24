我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

紅海危機將蠶食全球企業獲利

財經新聞組／綜合報導
紅海危機很快就會對企業財報造成明顯影響。（歐新社）
紅海危機很快就會對企業財報造成明顯影響。（歐新社）

隨著紅海危機擾亂從汽車到能源等各種商品的運輸，成本飆升和供應鏈緊張出現在企業財報只是時間問題。

好幾家企業已經就其影響發出警告。由於出貨延誤，電動車製造商特斯拉計劃德國廠停產兩周；而瑞典沃爾沃汽車則宣布比利時廠停產3天；英國零售商Tesco Plc、Marks & Spencer Group Plc和Next Plc都向消費者預警價格上漲的風險。

至少有2300艘在紅海航行的船舶決定花時間繞道，以免遭葉門叛軍組織「青年運動」武裝分子的襲擊。紅海水道處理全球海上貿易超過12%。多國央行警告，通膨飆升可能會阻礙降息。對許多企業、尤其是歐洲而言，這會增加運輸時間、增加運費並提高保險成本，迫使分析師重新考慮企業未來的獲利預期。

數據顯示，過去3個月，汽車製造商獲利普遍預測下降5%。另一方面，托運人則是最新的贏家，部分航線的貨櫃運價飆升300%。

目前的貨櫃運輸成本如果持續下去，可能會在2024年底到2025年初加劇英國和歐元區的整體通膨，但也提振全球航運公司的獲利。保險公司也將受益，因為承銷商的大力支持，部分航線溢價上漲10倍。

投行伯恩斯坦表示，長期的混亂將波及Nike、愛迪達和Capri Holdings Ltd等全球品牌。這類公司面臨的問題是，當前的經濟背景使得將更高的成本轉嫁給消費者變得更加困難。

到目前為止，特斯拉和沃爾沃汽車是僅有的兩家宣布停產的汽車製造商。但摩根史坦利表示，這種延誤「可能會為今年輕型汽車生產帶來新的風險」。

然而，大多數人認為該行業不會再出現新冠疫情時期的問題。美國商銀分析師墨菲(John Murphy)指出：「更昂貴的燃料、額外的空間租賃天數、以及更高的運費將對企業財報產生負面影響。但從長遠來看，運輸成本比新冠疫情水準低約57%。」

特斯拉 疫情 保險

上一則

製藥醫材助益 嬌生業績超標

下一則

馬雲、蔡崇信增持阿里巴巴股票 激勵股價大漲

延伸閱讀

彭博：蘋果電動車問世恐再拖兩年至2028 降低自駕目標

彭博：蘋果電動車問世恐再拖兩年至2028 降低自駕目標
國會禁軍方採購中企電池 業界稱影響尚難評估

國會禁軍方採購中企電池 業界稱影響尚難評估
電動車實在太多了 知名特斯拉多頭分析師調降目標價

電動車實在太多了 知名特斯拉多頭分析師調降目標價
在特斯拉裡煮飯？ 網紅車上煎香腸 還喊馬斯克「伊隆寶貝」

在特斯拉裡煮飯？ 網紅車上煎香腸 還喊馬斯克「伊隆寶貝」

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，正在拋售債券並增加現金部位。（路透）

債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金

2024-01-21 20:03

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲