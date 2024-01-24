紅海危機將蠶食全球企業獲利

紅海危機很快就會對企業財報造成明顯影響。（歐新社）

隨著紅海危機擾亂從汽車到能源等各種商品的運輸，成本飆升和供應鏈緊張出現在企業財報只是時間問題。

好幾家企業已經就其影響發出警告。由於出貨延誤，電動車製造商特斯拉 計劃德國廠停產兩周；而瑞典沃爾沃汽車則宣布比利時廠停產3天；英國零售商Tesco Plc、Marks & Spencer Group Plc和Next Plc都向消費者預警價格上漲的風險。

至少有2300艘在紅海航行的船舶決定花時間繞道，以免遭葉門叛軍組織「青年運動」武裝分子的襲擊。紅海水道處理全球海上貿易超過12%。多國央行警告，通膨飆升可能會阻礙降息。對許多企業、尤其是歐洲而言，這會增加運輸時間、增加運費並提高保險 成本，迫使分析師重新考慮企業未來的獲利預期。

數據顯示，過去3個月，汽車製造商獲利普遍預測下降5%。另一方面，托運人則是最新的贏家，部分航線的貨櫃運價飆升300%。

目前的貨櫃運輸成本如果持續下去，可能會在2024年底到2025年初加劇英國和歐元區的整體通膨，但也提振全球航運公司的獲利。保險公司也將受益，因為承銷商的大力支持，部分航線溢價上漲10倍。

投行伯恩斯坦表示，長期的混亂將波及Nike、愛迪達和Capri Holdings Ltd等全球品牌。這類公司面臨的問題是，當前的經濟背景使得將更高的成本轉嫁給消費者變得更加困難。

到目前為止，特斯拉和沃爾沃汽車是僅有的兩家宣布停產的汽車製造商。但摩根史坦利表示，這種延誤「可能會為今年輕型汽車生產帶來新的風險」。

然而，大多數人認為該行業不會再出現新冠疫情 時期的問題。美國商銀分析師墨菲(John Murphy)指出：「更昂貴的燃料、額外的空間租賃天數、以及更高的運費將對企業財報產生負面影響。但從長遠來看，運輸成本比新冠疫情水準低約57%。」