Netflix新增用戶1310萬 超越預期

Netflix 股價在盤後交易上漲，該公司第4季新增訂閱用戶1310萬，增幅高於華爾街 預期，因這家串流媒體公司推出廣告版方案並打擊密碼共享。

Netflix目前擁有2.608億付費訂閱用戶，創下該服務的最新紀錄。

用戶成長輕鬆超過Netflix第3季財報的876萬付費會員。該公司第4季的付費會員人數原本預計將增加800萬至900萬。

Netflix第4季每股獲利2.11元，未達LSEG預期的每股2.22元。營收88.3億元，高於LSEG預期的87.2億元。根據Street Account數據，會員總數為2.608億，高於預期的2.56億。

雖然串流媒體領域的競爭對手一直在努力實現獲利，並且一直在削減內容支出，但Netflix準備好進行更大的投資 。然而，該公司在財報聲明中表示，它不會透過收購傳統娛樂公司或有線電視資產來實現這個目標。

該公司表示：「隨著競爭對手適應這些變化，預計進一步整合是合乎邏輯的，特別是在擁有龐大且不斷下降的有線電視網絡的企業中。」「我們對收購有線資產不感興趣。基於過去10年已經發生的所有整合，我們也不認為傳統娛樂公司之間的進一步併購會實質改變競爭環境。」

但這並不會阻止該公司與傳統有線電視業者的內容製作者合作。Netflix早盤宣布將從明年開始播放熱門節目《WWE Raw》，在吸引訂閱者方面又邁出了一步。這筆交易是該串流媒體平台至今為止進軍現場娛樂直播領域的最大一步。

該公司預計未來競爭將持續。在給股東的信中寫道：「這就是為什麼繼續改進娛樂產品如此重要，隨著我們的許多競爭對手削減了內容支出，我們繼續投資於我們的內容。」

Netflix仍在努力從以訂戶成長為目標轉向以獲利為重點，透過漲價、密碼打擊和廣告版方案來增加收入。