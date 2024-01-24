我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

史指雖創新高 或仍下跌13%

財經新聞組／綜合報導

雖然史坦普500指數本周攀升至歷史新高，摩根大通仍未放棄其看空美股的立場。

該行上周發表報告指出，「乏善可陳」的獲利結果和估值偏高意味著投資人在當前水平買入股票時應保持謹慎。

摩根大通策略師拉柯斯布哈斯(Dubravko Lakos-Bujas)和柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)表示，即使目前只有少數史指成分股發布第4季業績，但「品質令人質疑」。

他們預計，消費性企業在即將公布的獲利報告中會指出家庭儲蓄減少對業績產生負面影響。

對此，摩根大通表示：「我們認為股票面臨高門檻。在這個財報季，如果沒有強勁的企業財測再次肯定當前的高成長預期，那麼任何業績結果都可能受到懲罰。」

此外，小摩還在報告中指出，對人工智慧(AI)業者的過高期望可能也在為美股帶來痛苦，暗示科技公司的任何獲利結果就算只是令人輕微失望，都有可能導致股票大幅拋售。

報告指出：「就科技和AI產業而言，如果昂貴的資本投資未能在未來幾季帶來承諾的獲利流增加或生產力提升，這些股票可能面臨降評風險。」

值得一提的是，當前美股面臨的另一個阻力是利率可能長期保持偏高水平，這是市場未預期到的，因為投資人正日益準備好迎接聯準會的降息。任何通膨或經濟成長的再加速都可能挑戰利率不久後會下降的觀點。

摩根大通質疑：「最近的經濟數據和航運中斷暗示，對非常鴿派的聯準會的普遍股市觀點存在風險。例如，在服務業通膨保持頑固粘性、導致核心通膨預期保持高點的情況下，還在期望商品通膨正常化是否過於牽強？」

整體而言，這些策略師們認為史指年底目標為4200點，較目前水準下跌13%，是華爾街最悲觀的預期之一。（財經新聞組）

摩根大通 投資 美股

上一則

財經簡訊

下一則

紅海危機將蠶食全球企業獲利

延伸閱讀

疫情、通膨推升 Z世代打工人數大增

疫情、通膨推升 Z世代打工人數大增
降息最後拼圖：12月通膨數據

降息最後拼圖：12月通膨數據
聯準會準備好降息沒？兩大重要數據提供線索

聯準會準備好降息沒？兩大重要數據提供線索
紅海貨輪遇襲使通膨再閃紅燈？克魯曼：影響有限

紅海貨輪遇襲使通膨再閃紅燈？克魯曼：影響有限

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，正在拋售債券並增加現金部位。（路透）

債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金

2024-01-21 20:03

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲