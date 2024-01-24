財經簡訊

傳美商銀裁減亞洲投行行員

三名知情人士表示，因為中國和香港 市場繼續表現不佳，美國商銀宣布在亞洲裁員約20名銀行員，成為2024年第一家裁員的大型銀行。知情人士透露，大多數受影響的銀行員都位在香港。其他亞洲市場也進行了一些削減。消息人士表示，中國和香港股市最近幾周觸及多年來新低，這對包括這家華爾街 公司在內的投資銀行交易前景造成了影響。

美股新高間隔雖長 是件好事

史坦普500指數收創歷史新高，打破兩年未創歷史新高紀錄。股市歷史證明，這種突破預示著史指未來一年將優於平均水平。Truist聯合投資長勒納(Keith Lerner)指出，在之前14次案例中，有13次史指在歷史高點之間相隔至少一年，然後在12個月後走高，平均漲幅14%，比平均年報酬率高出約3個百分點。而且在這14次案例中，有9次次年上漲至少10%。

供應鏈 中斷 洛馬財測遜預期

洛克希德馬丁預測2024年獲利低於華爾街預期，因為這家生產F-35噴射機的美國國防承包商最大的航空部門面臨供應鏈中斷。在中菲緊張局勢升級、俄烏之間以及中東地區持續衝突的背景下，美國國防公司的訂單顯著增加。然而，與新冠疫情相關的勞動力和供應鏈中斷，正對該產業造成壓力。洛克希德預測2024年每股獲利在25.65至26.35元間。分析師預期每股獲利26.62美元。

寶鹼獲利超標 營收未達預期

寶鹼公司2024年第2財季獲利優於預期，但營收未達目標。該公司還將全年調整後每股獲利財測收窄至6.37至6.43元。第2財季淨利為34.7億元，合每股1.4元，低於去年同期的39.3億元和每股1.59元。剔除重組和無形減損的影響，每股獲利1.84美元，高於預期的1.7元。淨銷售額成長3%達214.4億元，低於預期的214.8億元。

Verizon全年獲利財測超預期

Verizon預測全年獲利高於預期，因對其無線套餐的強勁需求和黑色星期五促銷活動，上季新增用戶數創近兩年新高。根據Factset，該電信公司2023年最後三個月淨增44.9萬無線電話用戶，超出預計的22.38萬名。Verizon預計2024年調整後獲利將在每股4.5至4.7元間，中值高於預期的4.59元。