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比特幣跌破4萬美元大關

編譯黃淑玲／綜合報導

比特幣（Bitcoin）22日跌破4萬美元大關，是去年12月初以來首見，觸及七周以來最低，23日雖一度回升，但後繼無力，仍在4萬美元以下徘徊。根據彭博資訊的報價，截至23日早盤，比特幣從11日盤中最高點已跌近20%，相當於自美國證管會（SEC）批准多檔比特幣現貨ETF後，比特幣在短短13天內就跌掉將近兩成。

包括貝萊德、富達等大型投資機構的11檔比特幣現貨ETF獲准上市，比特幣11日盤中曾狂漲至49,021美元。這個最大加密幣由於現貨ETF上市這個利多題材，自去年8月到本月11日漲幅約70%。

部分分析師說，他們本就預期利多出盡初期，會回吐些漲幅。其他市場觀察家表示，標普500指數22日創新高後，加密幣很難與傳統股市競爭。標普這波上攻是由半導體股與科技股帶頭。

加密幣借貸業者Nexo共同創辦人川契夫（Antoni Trenchev）和彭博行業研究分析師鮑卻納斯（Eric Balchunas）都提到，近期比特幣一大賣壓來自11日被准許轉變為ETF的Grayscale比特幣ETF。這檔ETF獲准成立後的首六個交易日就流出28億美元資金，其中很大一部分是破產的加密幣交易所FTX處分在Grayscale的股份，價值近10億美元。

11日當天，市場迎來11檔獲准追蹤比特幣現貨價格的美國ETF。根據分析公司Glassnode的數據，這些ETF開始交易兩日後總共持有644,860枚比特幣，價值超過270億美元。

其中大部分（超過50萬枚比特幣）由Grayscale Bitcoin Trust持有，它原本是一檔封閉式基金，之後獲准做為新比特幣ETF重新推出。比特幣去年全年大漲近160%，較股票等傳統資產表現好很多，如今好景不常。不過川契夫提醒，幾次比特幣大事件後都出現相似回檔。

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