Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

摩根士丹利（Morgan Stanley）不再將輝達（Nvidia）列為首選晶片股，現在轉向該行業另一領域，最新推薦的是股價有超過25%的上漲潛力的威騰（Western Digital）。

儘管AI 最近掀起熱潮，但大摩知名分析師摩爾（Joseph Moore）更看好生產電腦數據儲存產品的威騰，指其股價與同業的估值差距「極具吸引力」，樂觀認為這家即將分拆的公司——分別專注記憶體和硬碟——將為投資 者帶來價值。

摩爾周一撰寫客戶報告說：「雖然市場似乎青睞合併題材，但在今年年底將硬碟和記憶體資產分拆開來的決定其實完全簡化了情況。」

他還提到NAND記憶體趨勢改善也是利多因素。他說：「我們看到NAND價格（在第1季）連續上漲超過20%，在某些地區漲幅更大。考慮到這家公司在12月當季已經給出毛利率 為正的指引，3月這一季應該達到了周期中期的毛利率水準，這與記憶體的同業形成鮮明對比。」

誠然，摩爾對長期NAND周期的看法有些「好壞參半」，指「晶圓廠利用相當低，很快會上升」，這種趨勢「不利於經濟」，但最近少有新公司進入NAND市場。

他將威騰的目標價從52美元上調到73美元。該股今年來勁揚逾12%，周一攀升2.23%到57美元，意味還有28%的上漲空間。

摩爾仍舊看好Nvidia，雖然指出，這家GPU製造商過去一個月在股市漲勢強勁： Nvidia在這段期間上漲超過21%。

他說：「所有AI股票都漲了，由於AI在2024年下半年的配置可能降低，有些逆風因素可能要考慮。儘管如此，Nvidia的漲幅小於AI供應鏈裡的其他公司，而仍舊保持首屈一指的地位，至少未來幾季內確實還有實質的上漲空間，關鍵產品如H200和B100應該會讓投資人對該公司的市場領導地位更加放心。」