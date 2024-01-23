航空業終捎來春燕 聯航全年財測優於預期 盤後大漲8%

聯航業績展望優於預期，讓投資人鬆一口氣。（美聯社）

美國聯合航空控股（United Airlines Holdings）公布全年財測優於預期，豪華艙和經濟艙業績都看增，可望擺脫波音737 Max部分停飛的影響。聯航周一盤後股價大漲8%。

聯航表示，阿拉斯加航空發生空中艙門掉落的烏龍事件 ，美國政府下令數十架737 Max 9停飛後，第1季虧損將甚於預期，每股經調整損失料在0.35美元至 0.85美元，比華爾街 所估的0.23美元更差。聯航旗下有79架 Max 9型客機。

不過，聯航表示，全年經調整每股收益料在9-11美元，高於接受FactSet調查的分析師預測均值9.53美元，可見經過本季虧損後，聯航業績將大幅逆轉。

聯航也公布，第4凈利6億美元，每股收益1.81美元，上年同期為8.43億美元，每股收益2.55美元。

聯航業績展望優於預期，讓投資 人鬆一口氣。同業達美航空 （Delta Air Lines）率先公布財報時，以大環境變數太多為由，下修2024年獲利預測。

Third Bridge 分析師 Chritopher Raite 說：「旅行整體需求還是很強，未來幾年預料會有成長。」

聯航發布新聞稿說：「聯航多元化的營收策略再次證明是 一個極其重要、區隔化且有競爭力的優勢。聯航上季豪華艙營收增長16%，經濟艙營收則成長20%。」

美銀分析師本月已調升聯航股票評級至「買進」，分析師認為聯航較同業重視跨大西洋的航線，並著重豪華座位和各項舒適安排，都已看見成果。