比特幣跌破4萬美元 ETF利多出盡至今已跌近20%

比特幣（Bitcoin）自11日第一批現貨ETF被核准後，已下跌近20%。 （路透）

比特幣 （Bitcoin）周一跌破40,000美元，觸及七周以來最低，今早仍在這個關卡之下，午後勉力站回40,000美元之上，接著掙扎在40,000美元上下；自本月11日美國證管會（SEC）批准11檔比特幣現貨ETF以來，跌幅已近20%。

包括貝萊德（BlackRock）、富達（Fidelity）等大型投資 機構獲准發行比特幣現貨ETF那天，比特幣曾狂漲至49,021美元。這個最大加密幣由於ETF這個利多題材，自去年8月到本月11日漲幅約70%。

部分分析師說，他們本就預期利多出盡的初期，會回吐一些漲幅。其他市場觀察家表示，周一史坦普500指數創歷史新高後，加密幣很難與傳統股市競爭。史坦普這波上攻是由半導體股與科技股帶頭。

加密幣借貸業者Nexo共同創辦人Antoni Trenchev 和彭博行業研究分析師Eric Balchunas都提到，近期比特幣一大賣壓來自11日被准許轉變為ETF的Grayscale比特幣ETF。這檔ETF獲准成立後的首六個交易日就流出28億美元資金，其中很大一部分是破產 的加密幣交易所FTX處分在Grayscale的股份，價值近10億美元。

比特幣去年全年大漲近160%，較股票等傳統資產表現好很多，如今好景不常。不過Trenchev提醒，幾次比特幣大事件後，都出現相似的回檔。例如：加密幣交易所Coinbase股票上市、比特幣期貨推出。