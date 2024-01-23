梅西百貨 拒絕58億元收購案

梅西百貨拒絕Arkhouse Management及其合作夥伴Brigade Capital Management以58億元將這家百貨商店營運商私有化的提議，理由是對交易融資和估值的擔憂。專注房地產 的投資 公司Arkhouse Management和全球資產管理公司Brigade Capital Management日前提交一份提案，以每股21元價格收購它們尚未持有的梅西百貨股票。這些投資公司的出價凸顯出梅西百貨相對於其房地產估值被大幅低估，分析師預計梅西百貨的房地產價值將在75至116億元之間。

BioNTech試驗乳癌標靶藥物

BioNTec及其合作夥伴Duality Biologics宣布啟動一項後期試驗，測試其針對某種類型乳腺癌的精準藥物，與競爭對手阿斯特捷利康 (AstraZeneca)和第一三共(Daiichi Sankyo)的合作關係展開競爭。BioNTech在與中國Duality的聯合聲明中表示，它們的藥物將在患有稱為HER2的特定細胞表面水平較低的晚期乳腺癌的女性身上進行測試。HER2是一種常見的腫瘤生長機制，已成為羅氏赫賽汀等成熟藥物的標靶。

歐洲IG和FB用戶可共享資訊

社群媒體Meta Platforms表示，歐洲的Instagram和Facebook用戶將在使用服務方面擁有更多選擇，以遵守歐盟的數位市場法案(DMA)。Meta表示，接下來幾周用戶將收到通知，可以選擇是否願意在其服務之間共享資訊。根據DMA規定，包括Meta在內的所有大型科技公司都必須在3月7日之前遵守規定，企業有義務像對待競爭對手一樣對待自己的服務和產品。Facebook Messenger用戶將能夠選擇是否希望將自己的Facebook帳戶與其Messenger帳戶聯結，或為這兩種服務擁有單獨的帳戶。

埃克森美孚阻股東氣候提案

埃克森美孚對美國和荷蘭激進股東提起訴訟，以阻止他們在年度股東大會上提交氣候提案。這對這家美國石油巨頭來說是第一次，也是企業與環保人士激烈鬥爭的最新一步。該訴狀於21日向美國德州北區地方法院提出，針對總部位於麻州的投資公司Arjuna Capital和總部位於阿姆斯特丹的激進投資團體Follow This。埃克森美孚若勝訴，可能會對未來的股東請願書產生令人不寒而慄的影響。