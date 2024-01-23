FAA建議：更多波音737需要檢查

美國聯邦航空管理局(FAA)建議擁有波音737-900ER客機的航空公司檢查門栓，以確保正確固定，因為一些航空業者在檢查後回報出現未具體說明的螺栓問題。

一架機齡8周的阿拉斯加航空MAX 9飛機本月初發生機艙門栓空中爆裂事件，隨後FAA下令停飛171架波音737 MAX 9飛機，直到「確信它們可以安全地恢復運作」。

737-900ER不屬於較新的MAX機隊，但具有相同的可選門栓設計。當航空公司選擇安裝更多座位時，可以添加額外的緊急出口門。

FAA發布一份「針對業者的安全警報」，披露部分航空公司已對737-900ER中出口門栓進行額外檢查，「並在維護檢查期間注意到了螺栓的問題」，建議航空公司「盡快」維修與用於將門栓固定到機身的四個螺栓相關的機身插頭組件。

波音發言人對此表示，「我們完全支持FAA和客戶採取這些行動。」 波音公司於2007年開始交機737-900ER，最後一架於2019年交機。

阿拉斯加航空和聯合航空本月在初步檢查時發現多架停飛的MAX 9飛機上也有鬆動的零件。由於停飛令，它們本月不得不取消數千個航班。

與門栓出現問題、機齡尚輕的MAX 9相比，波音737-900ER的飛行時間超過1100萬小時，起降次數超過390萬次。FAA表示，門栓「對於該型號來說還不構成問題」。

聯航和阿拉斯加航空均表示，已開始檢查737-900ER機隊的門栓。

聯航擁有136架737-900ER飛機，預計檢查「將在未來幾天內完成，不會對客戶造成干擾」。

阿拉斯加航空表示，檢查幾天前就已開始，至今還沒有任何發現，並預計「在不影響營運的情況下完成900ER機隊的剩餘部分的檢查」。

也擁有900ER的達美航空 表示，已「選擇採取主動措施檢查737-900ER機隊」，並且預計不會對營運產生任何影響。