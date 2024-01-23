降息最後拼圖：12月通膨數據

本周PCE物價數據是聯準會決定何時降息的關鍵。（路透）

聯準會 官員懷疑降低通膨的努力還不夠，因此即使物價上漲放緩，仍不願宣布成功。12月的數據將說明原因。

整體消費者物價通膨大幅上升，而衡量基本通膨的指標則下降。生產者物價下降，零售商增加的獲利指標也大幅下降：這些都可能是價格競爭加劇的跡象。

但住房成本不斷上漲，汽車保險等一系列服務價格也不斷上漲。亞特蘭大Fed的工資追蹤報告顯示，留在工作崗位的人的工資漲幅更大，這與勞動市場經歷了工資高漲時期後正在穩定下來的觀點背道而馳。

聯準會政策制訂者表示，仍然需要更多證據來證明通膨將回到聯準會2%的目標並保持在這個水平，然後才會承諾降息 ；市場預計最快可能3月開始降息。

雖然一些通膨因素已決定性地對聯準會有利，但其他因素仍未解決。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)上周表示，通膨現在距離聯準會的目標「已經很近」，作為指標的個人消費支出(PCE)物價指數在截至11月的6個月一直在2%目標附近。12月數據將於26日公布。與去年同期相比，PCE通膨率從2022年6月的高點7.1%降至2.6%，並且預計將繼續小幅走低。

接下來幾個月，隨著2023年初的高通膨數字逐漸被取代，通膨增幅必然明顯下降。但聯準會政策制訂者將試圖從更宏觀角度來觀察，看看不同的通膨成分在較短時期內的表現如何，以了解企業在定價方面是否真的變得不那麼激進。

許多商品已經出現這種情況。從9月到12月，物價總體下降約1個百分點。排除波動較大的食品和能源項目，核心物價已連續7個月下跌。

但政策制訂者也不想太過樂觀，而最近的事態發展引發人們對新物價壓力再起的擔憂；例如與伊朗 結盟的葉門武裝分子的襲擊阻礙了通過蘇伊士運河的運輸，以及美國和中國之間的貿易摩擦。