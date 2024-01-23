科技裁員未歇 今年已近萬人

根據裁員 統計網站Layoffs.fyi數據，截至22日，全球科技業今年裁員人數已逾9500人，涉及企業達61家。其中包括分別宣布將裁員上千人的科技巨頭谷歌 、家居用品電商Wayfair和遊戲巨頭Unity等等。

2023年科技業裁員26萬2595人，2022年則為16萬4969人。

谷歌員工上周收到一份題為「2024年的優先事項和未來一年」的備忘錄，暗示公司將繼續推動裁員。谷歌母公司Alphabet執行長皮查(Sundar Pichai)寫道：「今年我們有遠大的目標，將對重大優先事項進行投資 。」「為使投資成為可能，必須做出艱難的選擇。」

電商巨頭亞馬遜也宣布新一輪裁員，包括Prime Video影音部門和旗下米高梅電影公司的數百名員工。分析人士表示，這顯示亞馬遜正從過度支出的娛樂領域縮手，並重新聚焦於線上購物等核心優先事項，以及AI等新的重點領域。

對投資人來說，裁員也有樂觀的一面。Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，這些都是合理的資源配置調整，即將到來的財報季值得期待，「AI有其受益者，但也會使一些企業處於不利地位，所以它們必須削減未獲利領域的成本，並加倍投入AI。強者將變得更強，而弱者的不足將被凸顯。」