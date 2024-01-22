被公認為「今年最蠢交易」？逾六成專業投資者：押聯準會提前降息

接受彭博一項投資人調查的受訪者表示，押注Fed提前降息，是進入2024年受到市場歡迎的交易中「最愚蠢的」一項。（路透）

全面押注鴿派貨幣 政策的投資 人應該留意一項最新警告，根據彭博資訊Markets Live Pulse（MLIV Pulse）最新調查，三分之二的受訪者表示，押注聯準會（Fed）將很快寬鬆貨幣政策，是進入2024年受到市場歡迎的交易中「最愚蠢的」一項。

即便史坦普500指數上周五（19日）收盤創歷史新高，但基金經理和分析師正思考數據顯示美國經濟具有韌性，且Fed官員試圖淡化短期內將降息 的預期。

調查結果顯示，華爾街日益擔心大膽押注Fed轉向鴿派的多方是「過頭了」。交易人士在去年底樂觀預期今年降息六次，但現在已縮減為預期降息五次。稍早市場還篤定押注Fed在3月就會降息，如今已不是那麼確定。

RBC Brewin Dolphin市場分析主管穆伊（Janet Mui）認為，一些主要經濟體的通膨重新加速，且美國就業數據具有韌性，這對市場的利率預期形成重大挑戰。她說：「預期降息會很快啟動以及所消化的降息幅度，與軟著陸的觀點不兼容。」

另一方面，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）上周五表示，市場對降息近在眼前的押注「為時過早」。她指出，在寬鬆政策前，必須看到更多證據顯示通膨處於可持續地回到2%的軌道上。

在接受MLIV Pulse調查的受訪者中，超過三分之二表示去年年底全球股市的大幅上漲現在看來是一個不好的兆頭，且有證據顯示，市場人士太快變得太樂觀。2023年底，由於投資人寄望於降息，投資部位和情緒迅速地從風險厭惡轉向風險偏好，推高了小型股、垃圾債等各種資產。

現在，隨著2024年開局好壞參半，投資人被迫決定繼續享受好時光，還是要在可能受到衝擊之前抑制一下樂觀情緒。有一跡象顯示投資人面臨的兩難：接受調查的投資人雖然仍偏好股票多於債券，但對股票的看好程度低於去年11月。

多數受訪者都認同，1月的表現無法預示全年表現。不到十分之一的受訪者在去年12月或1月的是對未來一年進行投資布局，大約三分之一則認為，這麼做是愚蠢的。

隨著大型股帶領美股在2023年以二位數幅度上漲，投資人正在尋找更便宜的交易。44%的市場參與者更傾向於做多價值股，而非成長股。

Miller Tabak +公司首席市場策略師Matt Maley表示：「股市將更難以維持目前的高估值水準」，「太多投資人將升息的結束和降息的開始視為是等同於零成本資金的時代回歸。」