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閒置辦公大樓改建成住宅？ 專家：難

文╱周芳苑
全美閒置辦公空間創1979年以來新高，是新冠疫情後遺症。(圖╱123RF)
全美閒置辦公空間創1979年以來新高，是新冠疫情後遺症。(圖╱123RF)

新冠疫情改變許多事，不少上班族在家工作，全美各地大量辦公室閒置，另一方面，美國政府疫情下大筆花錢發紓困金導致通貨膨脹雪上加霜，連帶墊高房貸利率，造成屋主惜售房子以致於待售房屋不足以供應買房需求，拖累房地產市場。於是，將閒置辦公室轉換為住宅大樓成了備受歡迎的解套方案。

不過，閒置辦公大樓翻身變成住宅大樓有諸多挑戰，此番美夢不容易成真。

紐約、波士頓、克里夫蘭等大都會特別支持辦公大樓改建為住宅的作法，提供激勵措施全力推動；總統拜登(Joe Biden)團隊藉助聯邦方案及減稅鼎力相助，各地方首長也加速變更分區及建築限制法規，排除萬難全速前進。

然而，住房、建築、城市規畫專家表示，將辦公大樓改造成適合居住、令人喜歡的住宅有困難。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)報告稱，全美閒置辦公空間創1979年以來新高，是新冠疫情後遺症，辦公大樓成了「殭屍塔」(zombie towers)。

此外，根據全國房地產商協會(National Association of Realtors)，由於建築商未能充分滿足住房需求，過去20年全美住房數量約短缺550萬單位。

那麼，將閒置辦公室改造成有大量需求的住宅公寓，究竟可不可行？

商業房地產重建專業機構Keen-Summit Capital Partners負責人博德溫(Harold Bordwin)說，實際運作起來有一連串障礙。

城市研究所(Urban Institute)旗下的大都會住房和社區政策中心(Metropolitan Housing and Communities Policy Center)資深研究員西奧多斯(Brett Theodos)說，目前沒有可行標準模式將辦公室轉變成住宅，每一重建個案都要重新構思，比建造全新建築要困難得多。

原因一：官僚體系和分區限制

城市建設受分區法約束，各城鎮分區法都遵循一簡單概念，那就是：每一區只能建造一類建築，諸如工廠、公寓大樓、獨棟住宅。

分區法源於二戰後時代，如今解除這些限制不容易。

對建築開發商來說，遵守數十項建築規範之外還要奮力推翻分區法，非常耗時、而且成本高昂。

面對商業辦公大樓轉變為住宅大樓，各都會區稅收將受影響。長久以來，市府有很大一部分收入來自商業地產稅，很難承受大型辦公大樓稅收損失。

就算辦公大樓順利轉變為住宅、而且住宅公寓大樓住滿了，其使用密度也勢必比辦公大樓低， 街上人潮、午餐餐廳人潮都愈來愈少，市府稅收隨之減少。

原因二：辦公大樓所在地往往不是居住理想地點

全美各地多數辦公區域欠缺商店、學校、大眾運輸系統，通常不是人們想居住的環境，除非是紐約市曼哈頓地區這樣的人潮密集地，才可能辦公、居住兩相宜。

西奧多斯說，大量辦公大樓位於郊區辦公園區，即使把辦公大樓全部拆除重建聯排別墅住屋，街道網未依住宅規畫，人們未必想入住。緊鄰城市核心的地區最適合將辦公大樓改建為住宅。

商業房地產服務和投資公司世邦魏理仕(CBRE)說，在轉建率高於平均值的城市，舊辦公大樓閒置率通常較高，其中，克里夫蘭辦公大樓計畫轉建住宅的數量在全美所占比例最高，占待轉建辦公室庫存11%，波士頓計畫或正在進行的改造面積最大，占全美待轉建辦公大樓庫存3% 。

原因三：建築設計及結構障礙

辦公大樓往往衛浴不夠、沒有足夠窗戶，有些窗戶根本打不開。

全紐約市僅3%辦公空間、丹佛市中心僅2%辦公空間適合改建為住宅。

建商和建築師表示，辦公室和住宅是兩種不同類建築，辦公空間缺乏住宅所需要的自然光、單獨的暖氣控制裝置，而且天花板高度往往無法進行電氣和空氣調節系統(HVAC)改造。

20世紀空調普及以來，商業建築面積不斷增大，博德溫說，普遍安裝空調前，建築物有很多打開的窗戶，每層可出租5000至1萬5000 平方呎，如今大增至1萬5000至4萬平方呎。

博德溫說，辦公空間有窗戶，但距離內部空間很遠；波士頓SGA公司改建專業建築師雷普梅爾(Maren Reepmeyer)說，樓層較大的辦公建築物更難改造，須在內部挖出角落和縫隙、打出採光井、興建庭院、添加小陽台，花費不少。

長期追蹤房地產業與投資的CBRE稱，改建成本從每平方呎100美元到500美元以上。

原因四：辦公大樓仍在使用

許多「殭屍塔」辦公室仍有長期租戶繼續使用，沒辦法放手改建。

以芝加哥高聳摩天大樓為例，位於南瓦克大道311號的65層大樓近日將有三個主要租戶搬離，即便如此，整棟大樓出租比例仍達50%，幾年內沒辦法改建住宅。

西奧多斯認為，辦公室改造並不能解決閒置辦公室過剩或住房供應短缺的問題。

房地產 疫情 波士頓

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