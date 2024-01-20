8兆美元閒置現金 牽動美股

華爾街人士把希望寄託在閒置在貨幣市場基金的現金上，一旦利率下降，這些現金便可能轉入股市。(路透)

過去兩年美國利率大幅上升，吸引數兆美元進駐貨幣 市場基金及其他類似的投資 標的。截至2023年第3季止（最新數據），有超過8.8兆美元的現金停留在貨幣市場基金與定期存單（CD）上。現在股市投資人樂觀地認為，隨著利率下降，這些資金可望支持股市的另一股力道。這些金主的決策，將是決定股市走勢的一大關鍵。

華爾街日報（WSJ）報導，去年底由於市場預期聯準會（Fed）將開始降息，帶動美股各大指數逼近歷史高點，而現在這股熱潮正開始消退，一些投資機構表示，股市已經預先反映了「軟著陸」的利多，進一步上漲的空間不大。

因此，華爾街人士轉而把希望寄託在閒置在貨幣市場基金的龐大現金，能為股市提供強大助力。

一旦利率下降，這些現金便可能轉入股市，以追逐更高的報酬率。

目前公債殖利率 已從頂峰回落，但華爾街提供的利率依然偏高，且股市仍居於高位，因此一些投資人認為存單能提供5.5%的報酬率，比投入股市更具吸引力；不過如果時間拉長，利率將不會如此之高，則可能考慮轉投股市。

不過，預期這些現金會因為利率下降而湧向股市，可能太過樂觀。

在以往的緊縮周期，資金都曾大舉流入貨幣市場基金，但當Fed開始降息時，貨幣市場基金並不會大失血。基金餘額雖從頂峰下降，但仍維持在相當高的水位。

再者，每當金融市場出現緊張時，即使殖利率並未升高，投資人仍會進駐貨幣市場基金。

例如2008年爆發金融海嘯時，貨幣市場基金餘額幾乎占總貨幣供給量的一半，2001年網路泡沫破滅時的情況也類似。

市場專家指出，降息的速度，將影響資金從固定收益產品流出的數額。以往Fed都是快速且大幅降息，以防堵經濟及金融危機。

但華爾街人士預期，這次降息的過程將相當平滑，且最終利率將遠高於過去的「近零」水位。

交易商普遍預期，未來幾年聯邦資金利率仍將高於3%，Fed官員預測2026年底時利率將降到2.9%。