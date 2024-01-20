歐盟 擬阻亞馬遜 收購iRobot

《華爾街日報》報導，歐盟競爭監管機構打算阻止亞馬遜以14億元收購掃地機器人製造商iRobot。歐盟委員會官網顯示，亞馬遜直到1月10日最後期限才提出補救措施，解決反壟斷監管機構擔心該交易可能限制機器人吸塵器市場競爭的擔憂。歐盟委員會必須在2月14日之前批准或拒絕該交易。

歐盟尋求蘋果行動支付回饋

歐盟委員會表示，正在徵求競爭對手和客戶對蘋果公司為解決歐盟反壟斷指控以避免可能的巨額罰款而做出讓步的反饋。這些承諾將持續10年，其中包括蘋果允許第三方服務提供者使用其用於行動錢包的即插即用行動支付系統。歐盟競爭執法機構去年指控蘋果限制競爭對手使用其感應式技術、近場通訊(NFC)，使它們難以在蘋果設備上開發競爭對手的服務。競爭對手和客戶有一個月的時間回傳反饋。

精神航空調升去年Q4財測

精神航空(Spirit Airlines)調升2023年第4季財測。Spirit表示，由於年底訂位數強勁，預計營收將達到約13億元，處於先前財測的上限。預計調整後負利潤率為12%至13%，較先前預測高達19%的第4季負利潤率有所改善。Spirit也證實正在考慮為2025年到期的超過10億元債務進行再融資。該航空公司截至2023年底流動資金為13億元。

Wayfair裁員 13% 約1650人

數位家居用品零售商Wayfair宣布，由於希望精簡結構、削減管理層級並降低成本，該公司將在全球裁員13%。該公司計劃裁員約1650名員工，其中包括公司團隊的19%，主要是管理和領導職位的人員。這是Wayfair自2022年夏季以來實施的第三次重組，預計將為公司節省約2.8億元。

Travelers上季獲利倍增

Travelers Cos表示，由於承保力度加大、投資回報率提高以及巨災損失降低，第4季獲利增加一倍多。截至12月31日當季，該公司核心收入從一年前的8.1億元或每股3.4元增至16.3億元或每股7.01元。淨投資收入從一年前的6.25億元躍增至7.78億元。綜合比率為85.8%，而去年同期為94.5%。比率低於100%代表賺取的保費高於支付的理賠金額。扣除再保險的巨災損失從一年前的4.59億元降至1.25億元。