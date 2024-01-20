福特產線調整 油車增電車減

福特汽車表示正在增加Bronco SUV和Ranger皮卡的產量，同時削減全電動F-150 Lightning的產量。

福特表示，生產變化的目的是使生產與客戶需求相符。這個決定代表了由於客戶需求慢於預期而導致電動車 生產的最新削減或推遲。

福特執行長法利(Jim Farley)表示，「我們正在利用製造的彈性為客戶提供選擇，同時平衡我們的成長和獲利能力。客戶還是很喜歡美國最暢銷的電動皮卡F-150 Lightning。」「電動車對於特定消費者來說有著光明的未來，特別是即將推出的數位先進電動車以及開始使用特斯拉 充電網路。」

在宣布削減F-150 Lightning產量一個月前，媒體就已報導，福特今年將把這款皮卡的預訂產量削減大約一半。

該汽車製造商將把位於密西根州 Rouge電動車中心的Lightning生產線從兩班減少到一班，影響約1400名員工。將自4月1日起生效。

福特表示，大約一半受影響的員工將轉移到附近的工廠，包括生產Bronco和Ranger的密西根州組裝廠。其他人預計將參加2023年福特與UAW合約中商定的「特別退休激勵計劃」。

福特表示，密西根組裝廠將於今年夏天增加第三個班次，以增加Bronco和Ranger的產量。該公司將在該廠增加900個工作機會。