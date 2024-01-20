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福特產線調整 油車增電車減

財經新聞組／綜合報導

福特汽車表示正在增加Bronco SUV和Ranger皮卡的產量，同時削減全電動F-150 Lightning的產量。

福特表示，生產變化的目的是使生產與客戶需求相符。這個決定代表了由於客戶需求慢於預期而導致電動車生產的最新削減或推遲。

福特執行長法利(Jim Farley)表示，「我們正在利用製造的彈性為客戶提供選擇，同時平衡我們的成長和獲利能力。客戶還是很喜歡美國最暢銷的電動皮卡F-150 Lightning。」「電動車對於特定消費者來說有著光明的未來，特別是即將推出的數位先進電動車以及開始使用特斯拉充電網路。」

在宣布削減F-150 Lightning產量一個月前，媒體就已報導，福特今年將把這款皮卡的預訂產量削減大約一半。

該汽車製造商將把位於密西根州Rouge電動車中心的Lightning生產線從兩班減少到一班，影響約1400名員工。將自4月1日起生效。

福特表示，大約一半受影響的員工將轉移到附近的工廠，包括生產Bronco和Ranger的密西根州組裝廠。其他人預計將參加2023年福特與UAW合約中商定的「特別退休激勵計劃」。

福特表示，密西根組裝廠將於今年夏天增加第三個班次，以增加Bronco和Ranger的產量。該公司將在該廠增加900個工作機會。

電動車 密西根州 特斯拉

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