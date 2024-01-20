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美股最錢線/一月走勢低迷 仍賴科技拯救

財經新聞組／綜合報導

推動2023年底美股上漲的主要動力已經消退。隨著投資人越來越質疑聯準會何時降息，過去追捧的利率敏感產業在2024年開年就陷入困境。

那麼下一個股市催化劑會是什麼？投資人可能最終還是需要科技股。雖然最近小型股和其他可能受益於聯準會降息的熱門交易出現熱潮，但未來幾周的科技股財報仍將是推動美股走出低迷1月的關鍵。

Truist聯合投資長勒納(Keith Lerner)表示，這是一個很簡單的數學方程式：由於科技股占史坦普500指數近30%，在11個類股中占比最大；而且光是「科技七巨頭」就占史指市值近30%，因此這些領域的走勢對於投資人觀察大盤仍然至關重要。

勒納表示：「我認為，鑑於大家仍然集中關注科技股財報，即使成長有所放緩，科技公司還是能夠展現獲利或以良好速度增加獲利的能力，這對於保持這個市場向前發展非常重要。」

台積電成為這波漲勢的領頭羊。這家為蘋果和輝達等公司供貨的晶片製造商，在18日盤前公布超出預期的上季業績，推動該股上漲近10%。

該消息推動費城半導體指數上漲超過3%，而占史指權重幾與整個能源類股一樣大的輝達，在回吐漲幅之前飆升超過2%。

半導體的走勢，加上美國商銀對蘋果股票升評，使得這家iPhone製造商上漲超過3%，創5月來最佳單日漲幅。分析師莫罕(Wamsi Mohan)將其評級從中性調升至「買入」，並將目標價從208元調升至225元，理由是AI和新Vision Pro頭盔是關鍵驅動因素。

美國商銀的這項研究也是華爾街近期說法的逆轉。分析師因iPhone需求等問題而轉而看空蘋果。蘋果定2月1日發布財報，其他科技巨頭也將在未來兩周內發布財報；首先是1月23日的Netflix，華爾街策略師預計這些財報將成為影響市場的關鍵。（財經新聞組）

投資 華爾街 輝達

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