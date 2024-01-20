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「大聲預算」2024最新流行觀念

財經新聞組／綜合報導
「大聲省錢」(Loud budgeting)是2024年最新的流行觀念。（路透）
「大聲省錢」(Loud budgeting)是2024年最新的流行觀念。（路透）

「默默買精品」(Quiet luxury)和「末日消費」(Doom spending)已經過氣。當紅的是「大聲省錢」(Loud budgeting)。

這是2024年最新的流行觀念。公然拒絕超支的衝動，並提倡大聲談論省錢。

TikTok上的熱門短影音鼓勵消費者掌握自己的財務，並直言不諱地對花錢斤斤計較，不再是模仿名人和他們無底洞的口袋來瘋狂採購。

根據TikTok網紅巴特爾(Lukas Battle)廣為流傳的影片，這個在社交媒體上掀起波瀾的想法是任何普通「路人甲」都是主角。

巴特爾說，「讓我們告訴企業通膨水準有多高。讓我們表明立場吧。」「這不再是『我還沒買夠』，而是『我不想花錢』。」

他認為，事實上，真正的超級富豪對炫耀性消費不太感興趣。如此一來，大聲省錢「幾乎更別緻、更時尚、更靈活」。

CardRates.com個人理財專家珊德伯格(Erica Sandberg)表示：「大聲省錢可以加強力量。」「透過這個過程，你會為自己帶午餐、自己煮咖啡或乘坐公共汽車而感到自豪。」

此外，她補充說，公開自己的財務上限也有助於減少焦慮和分攤花費，「消費者不僅可以找到同好共鳴，一起實現更全面的目標並減少衝動購買。」

雖然大多數美國人表示自己是月光族，並因物價上漲而感到越來越緊張，但許多研究顯示，消費者在衝動購買上的支出通常超出他們的承受能力，尤其是在TikTok、Instagram和Facebook等網站上。

線上貸款公司SoFi的報告發現，56%的消費者表示超過一半的網購是自發性的，這主要是由於新冠疫情後習慣的改變和線上購物的激增。

預算應用程式Piere執行長舒米納(Yuval Shuminer)表示，「這是一種創造真正個人價值的生活方式。把錢和資源分配給生活中的優先項目，毫不留戀地放棄不喜歡的事情。」

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