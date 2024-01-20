花旗裁員又一波 多部門主管遭砍

花旗集團裁員潮一波接一波，傳本周裁掉更多主管職位。（美聯社）

兩位知情人士透露，花旗集團執行長佛雷澤(Jane Fraser) 18日與董事會召開電話會議，討論該銀行的全面改革，因為該行本周裁掉了更多主管職位。

據消息人士和另外兩名熟悉流程的人士透露，在單獨的談話中，市場、風險和投資 銀行部門的經理被告知，作為重組的一部分，他們將被解雇。

消息人士表示，部分經理被告知，自2月1日起他們的職位將不再存在。並補充說，有關裁員 和遣散費的更多細節將於下周公布。

該銀行上周表示，在第4季因一次性費用導致損失18億元之後，將在未來兩年內裁員2萬人。

雖然花旗定期提供裁員的最新消息，但投資人和員工仍在密切關注組織變革的時間和細節。

據一位參與電話會議簡報的消息人士透露，在與董事會的電話會議中，佛雷澤討論了重組的不同主題，並討論了未來兩年裁員2萬人的更廣泛計劃。

消息人士引述佛雷澤的話說，在目前的重組中，將裁員5000人，另外5000名員工將因出售業務而被淘汰。

消息人士補充說，技術和營運等支援職能部門也將裁員1萬名員工。

花旗計畫裁員約8%，是近年來華爾街 最大規模的裁員之一。這項改革對於佛雷澤精簡銀行、提高回報和股價的努力至關重要。

這家美國第三大銀行也正在處理監管機構於2020年發出的同意令，要求糾正其內部控制中的幾個「長期存在的缺陷」。

根據一份內部備忘錄，花旗任命拉歐(Jagdish Rao)為其監管報告和補救負責人，向財務長梅森(Mark Mason)和營運長塞爾瓦柯薩利(Anand Selvakesari)匯報。

拉歐原為個人銀行和財富管理業務的行政長。