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Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

財經簡訊

財經新聞組／整理

英特爾或可推翻反壟斷罰款

歐洲最高法院一名顧問發現歐盟監管機構在經濟分析上存在錯誤，進一步推動美國晶片製造商英特爾針對歐盟10.6億歐元反壟斷罰款的抗爭。此案可追溯至2009年，當時歐盟委員會對英特爾處以罰款，因英特爾為與對手AMD競爭，向電腦製造商戴爾、惠普、NEC和聯想提供回扣，讓它們向英特爾採購大部分晶片。歐洲法院總檢察長梅迪納建議法官駁回6個上訴理由中的2個，因對惠普和聯想的應用AEC測試可能是錯誤的。

運輸部補助各州充電站1.5億

美國運輸部將撥款1.488億元用於20個州的政策項目，以修復或更換近4500個現有電動車充電椿。這些新資金是50億元國家電動車基礎設施(NEVI)計劃之一。該計劃由1兆元的2021年基礎設施法資助。根據該計劃，各州需要經營聯邦資助的充電椿至少5年，且必須在97%的時間內正常運作。白宮的目標是2030年將全美充電樁網路擴大到50萬個，其中包括在最繁忙的高速公路和州際公路上間隔不超過50英里的高速充電樁。

比特幣ETF交易3日吸金19億

甫獲放行的一批全新美國比特幣ETF吸引了投資者的強烈興趣，但目前尚不清楚它們是否能夠在未來幾周繼續維持資金流入的速度。發行商和分析師的數據顯示，投資客在前三天交易中向9支新的追蹤比特幣現貨價格的ETF投入19億元，其中基金巨頭貝萊德(BLK-US)和富達投資占了最大比例。流入這9檔基金的資金總額超過ProShares比特幣策略ETF推出後的資金流入量；後者在2021年推出後的前三天交易吸引創紀錄的12億元。SPDR黃金股ETF在2004年推出後前三天吸引了11.3億元。

提列費用 Truist上季虧損

Truist Financial Corp第4季虧損，主受一系列與監管和重組活動相關的一次性費用以及淨利息收入下降的影響。該金融機構承擔61億元的非現金商譽減損費用，還支付5.07億元補充監管機構的存款保險基金；並另外提列1.83億元的重組相關費用。截至12月31日的第4季，淨利息收入年減10.7%至36億元。本季普通股股東淨虧損51.7億元，合每股3.85元。調整後每股攤薄獲利81分，而去年同期為1.3元。

比特幣 投資 歐盟

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