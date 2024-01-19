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Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

垃圾評等美企 違約率將上升

財經新聞組／綜合報導

信用評等機構穆迪投資者服務公司發布報告指出，擁有較低的垃圾信用評等美國企業的違約率，可能會在2024年第1季進一步上升。

穆迪分析師表示，評級最低的美國企業違約率將從11月的5.3%升至本季的高點5.8%，然後到2024年底將趨於平穩至4.1%。

穆迪預計2023年第4季的「B3負面及更低」名單上有238家企業，而去年同期為218家。穆迪認為這些公司出現債務違約的可能性較高。

這些企業占美國投機級企業的16%，是2021年中期以來最高比率。上季加入名單的公司包括廣播平台iHeart Communications和Spirit Airlines。

在違約率上升的同時，穆迪對投機級公司的評級調升與調降的比率在2023年第4季增至1.8倍，高於上季的1.3倍。

穆迪分析師寫道：「評級調降反映出一系列挑戰，包括流動性減弱、營運業績惡化、收益下降、財務槓桿高企和再融資風險增加。」

報告指出，醫療保健公司所占比例最大，面臨很高的違約風險。

穆迪去年10月強調，垃圾評級公司有1.87兆元債務將在2024年至2028年間到期。隨著債務陸續到期，這些借款人將難以再融資或獲得新債務。即使聯準會今年稍後將開始降息

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