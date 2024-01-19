美股最錢線/大型股受追捧 一月效應不再

幾十年來有個理論認為：美股1月漲幅往往高於其他月份。這種現象被稱為「一月效應」，因為研究顯示，1月漲幅是平均月份的好幾倍。這種現象在1940年至1970年代中期的小型股中最為明顯。

後來的研究證實了這個異常現象。1976年一項針對紐約證券 交易所等加權價格指數的開創性研究發現，1月平均回報率為3.5%，而其他月份的平均回報率為0.5%；研究數據可追溯至1904年。

根據幾項研究，這種影響在2000年後逐漸消退。根據數據，從1980年代中期開始的30年裡，小型股羅素2000指數在1月的平均漲幅為1.5%，是一年中表現第三好的月份。但2014年之後，隨著人們對亞馬遜 和谷歌等大型科技股的狂熱愈演愈烈，羅素2000指數在1月平均下跌1%。

也有其他理論解釋這種成因。最主要的一個說法是，許多散戶在12月進行「投資 損失節稅」(Tax-Loss Harvesting)策略，拋售虧損部位以抵銷收益，從而減少應納稅額。該理論認為，1月1日之後，投資人會停止拋售並補充股票投資組合，導致股市上漲。

至於「一月效應」為何逐漸失效，一種理論認為：市場已經考量1月的影響，並進行一定程度的調整，使這種影響無法察覺。另一種理論是：市場正在發生變化，人們更加關注大型科技股，而這種變化抵消了1月的影響。

這種轉變始於千禧年之始，當時正值指數化基金和ETF的興起，當時投資搶購1990年代末所謂的「四騎士」：微軟、英特爾、思科和戴爾。根據《股票交易員年鑑》，從1979年到2001年，羅素2000指數在12月中旬到2月中旬期間的表現，平均比羅素1000大型股指數高出3.4%。但自此之後，羅素2000指數的平均回報率僅比大型股指數高出1.1%。（財經新聞組）