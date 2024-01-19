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Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

過度執著降息 結果恐陷雙輸

財經新聞組／綜合報導
期待降息又不致出現衰退，是個兩難的選擇。（路透）
期待降息又不致出現衰退，是個兩難的選擇。（路透）

德意志銀行宏觀經濟策略師艾倫(Henry Allen)表示，華爾街對聯準會降息的預期可能會出現「雙輸局面」。

他在報告中指出，市場目前預計聯準會今年將基準隔夜貸款利率調降約1.5個百分點，「從歷史上看，通常只會在經濟衰退的一年內看到這種降息速度。」「事實上，過去四次有如此快的降息速度，都是因為經濟衰退。」

艾倫指出，在沒有經濟衰退的情況下快速降息並不是不可能，但可能性也並不高。

他追蹤聯準會1955年以來的降息周期，其中10次與經濟衰退伴生。唯二的兩次例外分別發生在1960年代末和1980年代。

1980年代，美國經濟在時任聯準會主席沃爾克(Paul Volcker)帶領下，採取逐步退出高通膨時代的超限制性貨幣政策。這也意味着這段時期無法比較。而1960年代末的降息周期則伴隨着越戰帶動公共支出急劇增加，並且通膨在此之後再度抬頭。事後來看，聯準會當時可能政策失誤，這正是聯準會希望避免再次發生的情況。

根據芝商所FedWatch工具，利率期貨市場的交易員預計，到2024年11月會議結束時，聯準會降息5-6次的可能性爲75%，比聯準會自己的觀點更為激進。FOMC會議紀錄顯示，預計2024年將僅降息三次，每次降息25個基點。

Santander銀行美國首席經濟學家史坦利(Stephen Stanley)表示，投資者的定價是假設經濟強勁成長和通膨迅速下降。但聯準會觀點與市場共識之間的差異，意味著股市和債市2023年末的強勁走勢很難在2024年重演。

德銀的艾倫寫道，「一方面，要像市場預期的那樣迅速降息，就很可能需要發生一些不好的事情，比如經濟衰退，這對風險資產不利。另一方面，如果經濟確實優於預期，那麼投資人也會感到失望，因為市場預計中的降息可能不會發生。」

降息 聯準會 投資

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