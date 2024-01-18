特斯拉 調降歐洲電動車售價

特斯拉16日晚間在歐洲多國宣布調降Model Y汽車售價。一周前，特斯拉在中國對Model 3和Model Y車型進行類似的降價。根據該公司官網數據，該公司降低了銷往德國、法國、挪威和荷蘭的汽車的價格。在德國，Model Y後驅車型目前售價為4萬2990歐元，折扣約4.2%，Model Y長續航版售價為4萬9990歐元，下降8.1%。在法國，Model Y車型售價降低6.7%；而在荷蘭，Model Y的價格降低7.7%。挪威車價則調降了5.6%至7.1%。

葉倫：美經濟證明紓困有效

美國財政部長葉倫反駁共和黨對民主黨大規模新冠疫情應對方案的批評，並強調美國目前的狀況「完全證明」了2021年為「讓經濟重回正軌」而採取的步驟。葉倫於華盛頓特區舉行的美國市長會議上發表講話，為1.9兆元的美國救援計畫辯護。該紓困計畫未經共和黨投票就通過成為法律，共和黨人經常將其視為兩年來物價加速上漲的原因，損害了數百萬美國家庭。

雅寶今年將裁員並削減支出

鋰生產商雅寶(Albemarle)今年將減少勞動力並削減某些項目的支出，以控制成本。這家全球最大鋰生產商表示將減少合約服務支出並延後兩個鋰項目的支出。由於所有主要生產商的供應增加超過了電池用戶的需求成長，用於電動車電池的鋰現貨價格在2023年下降超過80%。雅寶預計2024年資本支出將在16至18億元之間，低於2023年的約21億元。該公司將在第1季提列與遣散費和相關福利成本、退出和處置活動以及資產減記相關的費用。

上周房貸申請量增加10.4%

上周房貸利率 再次下降，導致貸款 申請急增。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，房貸申請總量較前周增加10.4%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.81%降至6.75%，為3周來最低。當周購屋房貸申請增加9%，但較一年前同周減少20%。一年前房貸利率約較如今高出52個基點。然而，買家似乎被最近的利率下降所吸引。較低的利率也給了一些現有屋主省錢的機會。房屋貸款再融資申請較前周增加11%，較去年同期增加10%。