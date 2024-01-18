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上個月零售銷售 優於預期

編譯林聰毅／綜合報導
美國去年12月零售銷售成長0.6%，優於市場預期。（歐新社）
美國去年12月零售銷售成長0.6%，優於市場預期。（歐新社）

儘管利率和通膨升高，但消費者在去年年底購物季期間仍繼續支出，美國去年12月零售銷售成長0.6%，優於市場預期，而且是三個月來最強增速。

美國商務部17日表示，在服裝和配件商店業績增加以及線上非商店業務回溫的推動下，去年12月零售銷售增加0.6%至7,099億美元，優於市場預期的0.4%。不計汽車的銷售額則較成長0.4%，也優於市場預估的0.2%。

在這項報告發布之際，外界臆測美國經濟在進入新的一年時成長將放緩。 然而，堅韌的消費者可能意味著經濟有更多的動力，而且可能使聯準會在制定利率政策方面保持謹慎。

另一項衡量零售銷售強度的指標—控制組零售銷售（不包括汽車經銷商、建材商店、加油站、辦公用品供應商、活動房屋和菸草店的銷售額），去年12月月增加0.8%，遠優於市場預期的0.2%。商務部在計算國內生產毛額時（GDP）時，會使用這個所謂的控制組。而且，去年11月控制組零售銷售的成長還上修到0.5%。

這項報告顯示上月銷售普遍強勁，但也有一些疲軟領域。

由於燃油價格下跌，健康和個人護理商店收入下降1.4%，加油站營收下降1.3%，家具和家居用品商店的銷售額也下降了1%。

食品服務和飲酒場所的年增率最大，成長11.1%，儘管12月銷售額持平。健康和個人護理以及電子和電器均增長了10.7%。加油站下跌6.6%。

經濟學家指出，去年12月消費者支出暢旺，反映業者打折促銷以在年底出清庫存，在通常反映消費者基本面的領域維持強勁，但還沒驅退對美國景氣的憂慮，因為在經濟不景氣時期，消費未必就會下滑。

去年全年零售銷售較去年同期成長5.6%，但這些數字未經通膨調整，因此這項銷售數據顯示消費者能夠承受以消費者物價指數衡量的3.4%通膨率。在去年12月零售銷售報告出爐前，經濟學家認為去年第4季消費者支出年化成長2%，整體成長率預估最高可達2.2%，低於去年第3季的4.9%。美國政府預定25日公布去年第4季國內生產毛額（GDP）數據。

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