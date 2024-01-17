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OpenAI CEO奧特曼回憶被開除那一晚：超級困惑、令人猝不及防

編譯洪啟原／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼說，他在去年11月無預警被踢出董事會、解除執行長職務，他直呼那一晚「太瘋狂了」，並且感到「超級困惑」，「非常讓人猝不及防」。（歐新社）
OpenAI執行長奧特曼說，他在去年11月無預警被踢出董事會、解除執行長職務，他直呼那一晚「太瘋狂了」，並且感到「超級困惑」，「非常讓人猝不及防」。（歐新社）

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman）表示，他在去年11月17日無預警被踢出董事會、解除執行長職務，他直呼那一晚「太瘋狂了」，並且感到「超級困惑」，「非常令人猝不及防」。

CNBC報導，奧特曼16日出席彭博資訊在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）場外舉辦的私人活動中說：「這就是公司的結構，我立刻開始思考下一步要做什麼。直到一些董事會成員在隔天上午打電話給我，我才真正考慮回鍋。不過，同樣地，董事會確實握有所有的權力。」

的確，OpenAI不尋常的企業結構，正是奧特曼意外遭董事會解職的原因。一般而言，很少看到企業創辦人被踢出一手創建的公司，但奧特曼的權力不同於其他大型科技公司的創辦人，因為他對公司沒有實際的所有權。他在去年5月出席美國參議院一場AI聽證會時說：「我並未持有OpenAI的股權。」

在奧特曼被董事會解職後的幾天內，他又火速回歸OpenAI擔任執行長，但外界對OpenAI這場宮鬥大戲的揣測已占據感恩節假期當周的新聞版面。

奧特曼在這場私人活動中說，「在那瘋狂的幾天內」，約有98% OpenAI員工連署要求董事會讓奧特曼復職，否則揚言離職。

他談到公司團隊時也說：「這可能使所有人的股權化為烏有，而且對許多員工而言，公司股權占他們很大一部分的財富，但他們仍執意這麼做，我認為這相當不尋常」，連OpenAI的投資人也可能看到他們的股權歸零，包括微軟在內。

奧特曼談到OpenAI員工和投資人團結一致的行為時表示：「我很想讓所有股東都賺到一大筆錢，但我很清楚人們的優先事項是什麼」。

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