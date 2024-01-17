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為何市場執意預估Fed 3月就會降息？她預估至少等到5月

編譯葉亭均／綜合外電
市場持續押注聯準會3月就會降息。（美聯社）
市場持續押注聯準會3月就會降息。（美聯社）

儘管聯準會（Fed）持續發出警告，但交易人士依然押注3月就會降息。根據一些策略師的看法，這可能是因為市場太過仰賴Fed的歷史進行判斷。

根據彭博資訊彙整回溯至1980年以來的資料，平均而言，Fed通常會在最後一次升息的大約六個月後降息。

Fed這一回最後一次升息是在去年7月，由於官員預料在今年1月底的決策會議按兵不動，因此這一回維持利率不變的時期比前例更長一些。

根據法國興業銀行的看法，這一次的情勢，加上通膨持續放緩，可能促使交易人士的降息押注太過激進。這個警訊在周二（16日）可說是反映在市場現實上，在Fed理事沃勒呼籲降息應該採取審慎的做法後，美國公債遭遇兩個月來最大單日跌勢。一項彭博資訊的美國公債指數今年來下跌1%，又逆轉了2023年底的漲勢，凸顯出債市面臨的風險。

法國興業銀行美國利率策略部門主管Subadra Rajappa在16日的一份報告中表示：「對許多人來說，從歷史紀錄來判斷，3月的時程顯然適合政策轉向」，「然而，3月降息顯然還不成熟」，理由是Fed官員凸顯出通膨可能反彈的風險。興業銀行認為Fed直到5月前都不會降息。

降息 利率 升息

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