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亞馬遜引進生成式AI 秒答商品評價概要

編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜積極應用人工智慧（AI），已在應用程式內導入生成式AI，回答顧客對商品的提問。 （路透）
亞馬遜積極應用人工智慧（AI），已在應用程式內導入生成式AI，回答顧客對商品的提問。 （路透）

美國電商巨人亞馬遜（Amazon）引進生成式人工智慧（AI），回答顧客針對一些特定商品所提出的問題，這個功能可以讓消費者不必自己看一長串的商品評價意見或是產品資訊，因為生成式AI會對買家評價進行摘要。亞馬遜的生成式AI工具也能幫助平台上的賣家，找適合的商品廣告圖像。

亞馬遜在行動裝置的應用程式（App）裡引進AI功能，提示用戶詢問特定商品，AI數秒內就回答，主要是摘要商品評價或重點條列商品資訊。

亞馬遜發言人Maria Boschetti說：「我們一直都在創造幫助顧客生活得更便利更美好的環境。現在正在測試一個由生成式AI帶來的新功能，用以改善亞馬遜平台上的購物經驗，協助回答顧客經常問的商品問題。」

亞馬遜的生成式AI問答功能，並不像OpenAI的ChatGPT那樣可以展開聊天對話，但可以回應提示語。

最近幾個月，亞馬遜陸續在平台上引進多項AI工具。去年6月，開始測試以生成式AI為商品評價進行摘要；接著也為第三方賣家提供AI工具，協助他們撰寫上架商品，生成廣告用圖。針對雲端服務的企業客戶，則是推出AI聊天機器人「Q」協作日常事務，另有「Bedrock」生成式AI服務。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在最近一次的財報法說會上表示，亞馬遜自己已正在運用生成式AI預測庫存，以及決定司機宅配時的最佳路線。

AI 亞馬遜 雲端

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