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IMF：Fed升息影響美經濟75%

財經新聞組／綜合報導
國際貨幣基金(IMF)分析顯示，緊縮貨幣政策已經影響了美國經濟。（歐新社）
國際貨幣基金(IMF)分析顯示，緊縮貨幣政策已經影響了美國經濟。（歐新社）

國際貨幣基金(IMF)的分析顯示，大約四分之三的緊縮貨幣政策已經影響了美國經濟。

IMF副總裁戈皮納特(Gita Gopinath)在世界經濟論壇(WEF)的小組會議上表示：「我們必須認識到，雖然升息，但經濟仍具有很大的韌性。我們的估計是，對於美國來說，大約四分之三、即75%的效果已經完成傳導，其餘的將在今年完成。」

她表示，歐元區仍有更多傳導有待達成，因該地區升息時間較晚。

自2022年3月利率開始上升以來，美國經濟保持比普遍預期更強勁的成長，即使某些策略師預測今年可能出現衰退。與此同時，歐元區經濟陷入停滯；歐洲央行於2022年7月才開始升息。

戈皮納特表示，「普遍事實是；我們的家庭和企業的資產負債表更為強勁。我們已經看到影響，但也看到了韌性。」

她說，「勞動市場正在放緩，但速度要緩慢得多。這就是為什麼我認為IMF認為軟著陸的可能性已經上升很多，因為通貨膨脹已經下降，而不需要太多經濟活動的損失。」

法國央行行長德加洛(François Villeroy de Galhau)在同一個小組中指出，傳導存在兩個落後因素：從貨幣政策決策到金融狀況，以及從金融狀況到實體經濟。

他說，「關於第一種落後，我認為傳導或多或少已經結束。」「在歐洲，關鍵是透過銀行。因為如你所知，歐洲的銀行信貸管道大約有三分之二或四分之三，比美國多得多。」

他補充指出，「較困難的是第二種落後因素，評估起來要困難得多，而且很大程度上取決於各個部門。如果以房地產為例，我認為大部分傳導已經發生，因為它對利率非常敏感。至於其他行業，還需拭目以待。」

升息 貨幣 央行

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