蘋果反超三星 手機銷售稱冠

市場調查機構IDC數據顯示，2023年蘋果智慧型手機 全球銷售第一。這是蘋果首次榮登全球第一，也是2010年以來首次反超三星 。受晶片產業鏈整體低迷、退出中國市場、中國手機廠商的崛起等多重因素影響，三星銷售下滑。

先前因疫情影響，全球電子產品需求放緩，晶片庫存過剩，導致售價大幅下滑、相關產業鏈整體低迷。2023年全球智慧型手機出貨量較去年同期下滑3.2%至11.7億支，創近10年新低。但利多的一面是，年底出貨量反彈超過預期，第4季年增8.5%達3.26億支，為2024年復甦帶來信心。

2023年全球智慧型手機銷售排名前五名的廠商依序為蘋果、三星、小米、OPPO和傳音。2023年全年蘋果手機出貨量達2.346億支，市占率20.1%；三星出貨量為2.266億支，市占率19.4%。

小米出貨量排名第三，出貨量達1.459億支，占12.5%。其次是OPPO和傳音，出貨量和占比依序為1.031億支、9490萬支和8.8%、8.1%。

IDC Worldwide Tracker團隊研究總監波帕爾(Nabila Popal)指出：「蘋果仍是最大贏家，是排名前三的手機廠商中唯一每年都實現正成長的公司。」

分析認為蘋果的成功來自於高階市場。透過不斷提供高品質、高效能的高階手機，並提供以舊換新的促銷和零利率分期付款方式吸引消費者購買新機，市占率不斷提升。蘋果高階手機市占率超過20%，且有不斷成長的趨勢。

IDC集團副總裁雷思(Ryan Reith)指出，智慧型手機排名變動凸顯出市場內部競爭的激烈性。目前產業競爭格局變得更加多元。

他表示，「在華為 手機；『戰略性後退』的兩年多時間裡，替代產品並沒有承接華為手機高階市場，反而是蘋果蠶食了華為大部分高階手機市場。如今，華為重返競爭舞台，迅速崛起。」（財經新聞組）