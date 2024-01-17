我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

財經簡訊

財經新聞組／整理

財經簡訊

微軟CEO對OpenAI治理開放

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)表示，他對合作夥伴OpenAI的治理結構沒有任何意見。兩個月前，這家新創公司的非營利董事會不顧投資人利益，暫時罷免了其執行長。納德拉在世界經濟論壇(WEF)年會期間表示，「我很自在，對任何結構都沒有問題。」並表示，微軟並未完全擁有OpenAI，這個事實讓它們的交易以有利於競爭的方式脫穎而出。

殼牌13億出售奈國陸上業務

殼牌公司同意以超過13億元價格將其奈及利亞陸上石油業務出售給當地公司的財團。若獲批准，將實現殼牌擺脫尼日三角洲地區充滿挑戰的營運環境的長期目標，同時保留在該國其他地區的業務。除了價格數字外，竣工後還將收到高達11億元的額外現金付款。

經理人看好美股 2年多新高

美國商銀最新基金經理人調查顯示，對聯準會降息的樂觀情緒促使投資人將美股部位提高至2年多來的最高水準。由策略師哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊在報告中寫道，「人們對降息持創紀錄的樂觀態度」；有79%的受訪者預計全球經濟將在2024年軟著陸或不著陸。大多數受訪者認為股票是參與聯準會降息周期的最佳方式。

銀行業促Fed修改資本規定

銀行業人士將敦促聯準會徹底修改一項增加銀行資本的規則草案。該草案是華爾街淡化「巴塞爾終局之戰」提案的最新舉措，於去年7月首次公布，重新調整了銀行計算必須留出多少現金來應對風險的方式。銀行表示這是沒有必要的，因為該產業已經充斥著資本，而且業務繁重，將損害從綠色貸款和退休金計劃服務到大宗商品對沖和國債市場流動性等產品和服務。

紅海航線戰爭保險費用上升

保險業人士表示，在葉門「青年運動」武裝分子進一步襲擊商船、以及預計與英美有關的船隻將成為目標後，航經紅海的戰爭險保費正在上漲。倫敦保險市場之前就已將紅海南部列為高風險地區，船舶在經過這些地區時需要通知保險公司並支付額外保費。而本月稍早時，通常只需支付7日保費。經過計算，戰爭險保費已從上周占航貨價值的約0.7%升至1%左右。並補充說還會走高。

保費 保險 降息

上一則

紅海海運受阻 空運費率看漲 預計未來兩、三周就會走高

下一則

漢堡王母公司 收購美加盟商

延伸閱讀

伊爾艾朗警告：紅海情勢引發通膨復燃風險

伊爾艾朗警告：紅海情勢引發通膨復燃風險
WSJ：擔心被葉門叛軍攻擊 殼牌無限期暫停航行紅海

WSJ：擔心被葉門叛軍攻擊 殼牌無限期暫停航行紅海
美散裝輪在亞丁灣被胡塞飛彈命中 美政府建議避走紅海

美散裝輪在亞丁灣被胡塞飛彈命中 美政府建議避走紅海
WEF：AI假訊息、極端氣候 全球頭號風險

WEF：AI假訊息、極端氣候 全球頭號風險

熱門新聞

Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
比亞迪與西班牙Grenergy公司就全球最大儲能項目「智利OasisdeAtacama（阿塔卡馬綠洲）」達成採購協議。圖為比亞迪儲能產品魔方。圖取自比亞迪能源官網

比亞迪獲大單 將為全球最大儲能項目供貨

2024-01-15 12:21
野餐。Photo by Mason Dahl on Unsplash

理財Q&A／不花什麼錢也能休閒娛樂

2024-01-15 01:00

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案