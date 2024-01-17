財經簡訊

微軟CEO對OpenAI治理開放

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)表示，他對合作夥伴OpenAI的治理結構沒有任何意見。兩個月前，這家新創公司的非營利董事會不顧投資人利益，暫時罷免了其執行長。納德拉在世界經濟論壇(WEF)年會期間表示，「我很自在，對任何結構都沒有問題。」並表示，微軟並未完全擁有OpenAI，這個事實讓它們的交易以有利於競爭的方式脫穎而出。

殼牌13億出售奈國陸上業務

殼牌公司同意以超過13億元價格將其奈及利亞陸上石油業務出售給當地公司的財團。若獲批准，將實現殼牌擺脫尼日三角洲地區充滿挑戰的營運環境的長期目標，同時保留在該國其他地區的業務。除了價格數字外，竣工後還將收到高達11億元的額外現金付款。

經理人看好美股 2年多新高

美國商銀最新基金經理人調查顯示，對聯準會降息 的樂觀情緒促使投資人將美股部位提高至2年多來的最高水準。由策略師哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊在報告中寫道，「人們對降息持創紀錄的樂觀態度」；有79%的受訪者預計全球經濟將在2024年軟著陸或不著陸。大多數受訪者認為股票是參與聯準會降息周期的最佳方式。

銀行業促Fed修改資本規定

銀行業人士將敦促聯準會徹底修改一項增加銀行資本的規則草案。該草案是華爾街淡化「巴塞爾終局之戰」提案的最新舉措，於去年7月首次公布，重新調整了銀行計算必須留出多少現金來應對風險的方式。銀行表示這是沒有必要的，因為該產業已經充斥著資本，而且業務繁重，將損害從綠色貸款和退休金計劃服務到大宗商品對沖和國債市場流動性等產品和服務。

紅海航線戰爭保險 費用上升

保險業人士表示，在葉門「青年運動」武裝分子進一步襲擊商船、以及預計與英美有關的船隻將成為目標後，航經紅海的戰爭險保費 正在上漲。倫敦保險市場之前就已將紅海南部列為高風險地區，船舶在經過這些地區時需要通知保險公司並支付額外保費。而本月稍早時，通常只需支付7日保費。經過計算，戰爭險保費已從上周占航貨價值的約0.7%升至1%左右。並補充說還會走高。