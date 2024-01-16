美砸重本發展製造業 紐時揭拜登政府官員憂恐再次面對中國威脅

紐約時報報導指出，拜登政府的一些官員擔心，在政府投入巨資助力國內製造業發展之際，中國製造可能會再次威脅到美國工廠的生存。（路透）

紐約時報 今天報導，拜登 政府的一些官員擔心，在政府投入巨資助力國內製造業發展之際，中國製造可能會再次威脅到美國工廠的生存。

報導指出，知情人士表示，作為對前總統川普4年前對中國加徵關稅 政策的審查，拜登政府官員有可能提高對中國新能源汽車和其他戰略物資的關稅。這一審查從拜登上任以來就在進行，可能會在未來幾個月有最終結果。

報導指出，在美國工廠加大電動車、半導體和太陽能電池板生產的同時，中國同類產品正大量湧入市場，價格往往較美國對手低得多。歐洲的市場也受到類似衝擊。

美國企業高管和官員認為，中國違反全球貿易規則。這些擔憂引發歐美發出新的呼籲，要求對中國進口產品徵收更高的關稅，而這可能導致中國與西方之間本已緊張的經濟關係進一步惡化。

報導指出，過去5年以來，美國一直對價值數千億美元的中國產品徵收關稅，認為此舉可以抵消北京在美國銷售廉價產品對美國製造商造成的打擊。

拜登曾試圖憑藉大量補貼來為美國企業提供更多幫助，以促進美國的太陽能電池板、新能源車，以及半導體等清潔能源技術製造業的發展。

但是，中國的產業政策性支出仍遠超美國。面對經濟放緩和房地產泡沫逐漸破局的困境，中國政府近來已進一步加大力度推動出口成長，並支持製造部門的生產。

「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）副主席、前美國高級貿易官員柯特勒（Wendy Cutler）表示，中國的清潔能源和半導體產業得到了大量政府援助，包括稅收抵免、獲得更便宜的能源和資金注入。

她說，「這樣的例子不勝枚舉」，「隨著中國企業利用這類系統，它只會導致產能過剩。」

TechInsights副董事長赫奇森（Dan Hutcheson）則表示，令人擔憂的是，中國將在半導體領域採取在航運、太陽能電池或鋼鐵領域所採取的做法，即積累過剩產能，然後將外國競爭對手趕出該行業。

他表示，「這是一種合理的擔憂，因為西方公司的弱點在於它們必須盈利」。