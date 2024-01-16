美股最錢線/輝達開年續強 市值增逾千億

在2023年股價大漲近240%後，AI 領域的「當紅炸子雞」輝達 在2024年開年至今依然強勢不減，甚至再度創下有史以來最為強勁的年度開局，至少從市值增加程度來看是如此。

統計顯示，在新年至今的九個交易日裡，輝達的股價已累計上漲約10%，市值隨之攀升約1280億美元。這是輝達股價歷史上、在開年前九個交易日市值攀升幅度最多的一年。

這個前所未有的紀錄，對輝達多頭來說顯然是一大利多，預示著去年火爆的人工智慧(AI)主題，今年可能仍有進一步攀升的動能，至少對這家被許多人視為AI概念早期最大贏家之一的公司來說是如此。

與其他股票相較，輝達今年前兩周的表現也已輕鬆超越了美股大盤和所謂「七巨頭」中的其他股票，這使其愈發成為市場上的一大脫穎而出的亮點。

與輝達的強勢形成對比的是：在過去兩周，史坦普500指數在企業獲利和聯準會預期降息時間的質疑聲中，一直在距離紀錄高點不遠處停滯不前；而蘋果和特斯拉 等部分七巨頭個股則更是出現明顯的跌勢。

Banrion Capital Management LLC執行長西塞爾(Shana Sissel)表示，「從我的角度來看，輝達是最優秀的標的。輝達在其GPU市場上占有主導地位，擁有強大的客戶關係，並且正在快速成長。很難在這個炒作主題中找到太多漏洞。」

雖然從幅度來看，今年前九個交易日輝達的漲幅並不如去年的約14%，當時輝達創紀錄的漲勢為其全年火熱表現拉開序幕。但持平而論，去年的漲幅有些勝之不武，因為該股2022年股價下跌約一半。而今年，輝達則是在去年創歷史高點後再謀求向上突破，顯然更為難得。

對於未來12個月輝達的股價，目前分析師的平均目標價接近650美元，代表這家目前市值超過1.3兆元的公司還有約19%的上漲空間。截至12日收盤，輝達股價最新收報547.10美元。

上周舉行的國際消費電子展(CES)進一步鞏固了輝達股票支持者的信心。該公司在展會期間推出三款專為AI PC設備推出的新的GPU晶片，並表示，與普通PC相比，配置RTX AI的筆記型電腦的系統性能提升最高60倍。

輝達財務長克瑞思(Colette Kress)也重申了執行長黃仁勳的說法，即該公司預計到2025年將繼續保持成長，這也提振了該公司的股價。

以庫瑪(Harsh V. Kumar)為首的Piper Sandler & Co.分析師在上周報告中寫道，「輝達表達出對終端需求的信心，並指出今年每季的供應都會成長。這令我們對其整個2024年的供應和訂單模式有著高度的信心。」

輝達預計2月下旬公布第4季財報。業界彙編的分析師預估顯示，繼去年第3季成長約206%之後，輝達去年第4季營收預計將進一步成長約230%。（財經新聞組）