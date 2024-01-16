財報、數據主導本周美股走勢

本周市場觀察重點在於重點個股財報和零售數據。（路透）

股市在2024年開年結束連9周上漲後，上周重回上漲軌道。三大股指今年第一個完整交易周走升。其中那斯達克指數上漲3%，而史坦普500指數漲幅不到13點或0.3%。微軟超越蘋果成為全球市值最高的公司。

投資 人將期待在假期縮短的本周能繼續保持這股動能。美國市場15日因馬丁路德金紀念日而休市，金融業財報和17日的零售銷售數據將是本周主要催化劑。

預計12月零售額將成長0.4%，高於11月的0.3%，因為美國消費者繼續推動令人驚訝的經濟擴張。

美國銀行經濟學家加彭(Michael Gapen)表示，預計12月數據將進行季節性調整，這將帶來「強勁」的零售銷售數據，「退一步來說，支出仍然健康，但並未激增。」美國商銀預計第4季GDP年化成長率將達1.2%。

在其他經濟數據方面，18日的首次申請失業救濟金數據以及19日的密西根大學消費者信心數據也值得投資人密切關注。

16日也將繼續進行財報季。投資銀行高盛和摩根史坦利將在其交易撮合業務經歷充滿挑戰的一年後公布業績。

CFRA研究總監李昂(Ken Leon)表示：「投資銀行業的表現將再次證明，我們去年觸及周期的谷底。」

上周的通膨數據顯示，12月消費者物價比預期堅挺，而生產者物價的放緩幅度超乎預期。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家賀頓(Nancy Vanden Houten)在報告中指出，紅海的相關干擾對通膨預測帶來「上行風險」。

隨著投資人關注通膨數據是否改變聯準會今年的降息 計劃，上周數據讓人們更加相信降息將於3月開始。

CME集團的數據顯示，投資人認為聯準會3月降息1碼的可能性為77%，高於前周強勁的12月就業報告後的65%。

米勒(Jonathan Millar)領導的巴克萊銀行經濟學家寫道：「我們調整了基準假設，認為FOMC將自3月開始每次會議都開始降息，比之前提前了兩次。」

他補充說：「這主要反映了我們對核心PCE物價通膨的向下修正，這大大提高了FOMC在2月數據繼續相對疲軟的可能性。即使如此，我們認為3月的數字會更接近大約80%的市場定價。」

巴克萊也認為，利率 的調整速度比市場預期「更加漸進」。米勒團隊預計利率到2024年底將下降1個百分點，市場預計降息幅度接近1.5個百分點。目前聯邦基金利率在5.25%-5.50%的範圍內。

財報季開始之際，金融業通常是關注焦點。但2023年市場的重頭戲集中在科技股，尤其是推動那指上漲逾40%的科技「七巨頭」。

這些個股和其他科技業者的財報將在本月底陸續公布。

美國商銀的數據顯示，2023年底科技業的遠期本益比為27，在史指所有類股中排名第二，僅次於房地產業的39。史指今年整體本益比為19.8倍。

由於科技股占史指市值超過28%，這些結果將對指數的整體方向產生巨大影響。

FactSet分析師巴特斯(John Butters)在最新報告中強調，史指企業對第4季業績提供的負面財測略高於最近5年和10年的平均水平。其中有111支個股就即將公布的業績向華爾街發出警告。按產業別來觀察，科技業的比重最高。

FactSet數據顯示，有25家科技業者警告，第4季獲利將低於預期，高於10年19家發出類似警告的平均水平。科技類股總共有64家史指成分股。

在特別涉及「七巨頭」時，產業面的細微差別就成為一個挑戰。Meta Platform和Alphabet是通訊服務類股的成分股；而亞馬遜和特斯拉被歸類為非必需消費品。

但所有這些股票都是那指成分股，而那指投資人信心的風向標。

去年，隨著「科技交易」在許多投資人心目中占有重要地位，在這些個股開始陸續發布財報前，第4季財報季的行情不會真正開始。