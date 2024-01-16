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2027年AI PC出貨估達1.7億台

財經新聞組／綜合報導
2023年第4季，聯想電腦在PC市場排名穩居榜首。圖為聯想電腦廈門專營店。（中新社資料照片）
2023年第4季，聯想電腦在PC市場排名穩居榜首。圖為聯想電腦廈門專營店。（中新社資料照片）

根據Canalys統計，2023年第4季全球個人電腦(PC)市場出貨量年增3%，結束了連續7季的衰退。第4季桌上型電腦和筆記型電腦(NB)的總出貨量增加至6530萬台。筆記型電腦出貨5160萬台，較2022年成長4%；而桌上型電腦的出貨量為1370萬台，較上年略降1%。

統計顯示，2023年全年PC出貨量總數為2.47億台，較2022年下降13%。

Canalys指出， 目前市場成長蓄勢待發，AI PC將在接下來的電腦更新周期及之後提供額外動力。預測到2027年時，AI PC出貨量將超過1.7億台，其中近60%將部署在商用領域。

Canalys指出，2023年第4季，聯想在PC市場排名穩居榜首，出貨量1610萬台，年增率為3%。聯想同時也是2023年全年出貨量最大的廠商，達5910萬台。

惠普以年增6%穩居第二；2023年總出貨量為5290萬台，較2022年微降4%。戴爾在2023年第4季和2023年全年排名均保持第三位，第4季出貨990萬台，全年出貨4000萬台。蘋果2023年第4季出貨660萬台，成長9%，位居第四；全年排名也是第四位，總銷量2300萬台，較2022年下降14%。宏碁第4季以12%的年成長位居第五，出貨量為400萬台。不過華碩是2023年全年排名第五名，總計出貨1600萬台，較2022年下降21%。

Canalys研究經理穆卡(Himani Mukka)表示：「對PC產業而言，2023年是充滿挑戰的一年，但許多廠商仍保持韌性，以期待市場前景的改善。2023年底的假期銷售與去年相比表現較為強勁 ，證明市場主要參與者的謹慎樂觀態度。而且前幾季的庫存調整也為這一輪的出貨提供助力。隨著宏觀經濟狀況持續改善，停滯多季的企業和個人將恢復PC的支出。」

Canalys首席分析師達特(Ishan Dutt)表示：「為了利用需求成長，PC產業現在將在AI功能上下功夫，開發更有意義的創新。2024年將是此類設備的豐收年。OEM和晶片組供應商在消費性電子展(CES)上發布一系列創新，為2024年更多產品的上市奠定基礎。」「預計2024年出貨的PC中有五分之一將具備AI功能，這些電腦將採用專用晶片組或模組來執行 AI負載。在此之後，採用率將迅速上升，特別是在商用領域。AI在生產力、安全性和成本管理方面的優勢，將成為企業採購新設備時的關鍵考慮因素。」

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