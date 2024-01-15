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微軟AI小幫手Copilot開賣給消費者 每月多收費20美元

編譯葉亭均／綜合外電
微軟公司宣布，將把AI助理Copilot開放給消費者付費使用，也將為小企業提供企業版。（美聯社）
微軟公司宣布，將把AI助理Copilot開放給消費者付費使用，也將為小企業提供企業版。（美聯社）

微軟公司宣布，將把AI助理開放給消費者付費使用，也將為小企業提供企業版，此時該公司試圖增加這些新服務的付費客戶人數。

微軟15日在聲明中表示，將銷售每月20美元的AI小幫手Copilot消費者版本，內容可使用最新的OpenAI的技術和圖片創造功能。擁有雲端訂閱Office軟體的消費者將能利用Copilot協助回答問題、對資料進行摘要，並且在微軟文書處理軟體Word、電郵軟體Outlook、試算表Excel和簡報軟體PowerPoint創造內容。

此外，微軟將取消其企業服務版本要有最低300訂閱數的限制。該公司原先已把上述類似產品賣給大型企業，每名使用者的月費為30美元。

在微軟改版旗下基於 OpenAI技術的幾乎所有產品的AI工具後，其Office產品依然是能夠讓消費者付費額外取得AI小幫手的最佳方式之一。該公司主管曾表示，相關需求很高，雲端運算服務Azure主管賈斯禮（Scott Guthrie）把需求盛況比擬為近30年前消費者在商店門口排隊買Windows 95軟體的往事。

微軟自3月來已測試以Office為基礎的Copilot，即現在改稱為Copilot for Microsoft 365的產品。該公司在去年11月開始向大企業銷售這款產品，但當時規定採購的企業必須訂閱至少300套。微軟副總裁斯帕塔羅說，這導致小企業和想要少量適用的企業無法採購。

斯帕塔羅表示：「我們從沒見過商用領域對一項產品的需求，就像我們在Microsoft 365 Copilot所見到的需求。」「我們面臨來自中小型企業的壓力，『為何你們不讓我們買這個？讓我們試試』。」

微軟的消費者版本Copilot Pro則是每月收費20美元，以和OpenAI的 ChatGPT Plus同樣的價格提供類似的功能，不過斯帕塔羅說，這項產品與Office軟體的整合，是產品差異化所在。

微軟計劃推出自建工具，類似OpenAI去年所推出的功能，將讓個人為特定主題創造自己的Copilot小幫手，而這項服務已經提供給企業客戶。

微軟 AI OpenAI

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