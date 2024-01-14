債券多頭恐不時被打臉 借貸成本走低之路因不確定性而註定崎嶇

雖然債券交易員愈來愈相信美債殖利率會走低，但借貸成本走低的道路註定極其崎嶇。（美聯社）

債券交易員愈來愈相信美債殖利率 會走低，他們押注聯準會 將採取一系列降息 措施，不過，借貸成本走低的道路註定極其崎嶇。

長期而言，寬鬆政策會如何開展仍存在不確定性，尤其還要結合持續的公債供應、地緣政治緊張局勢，以及即將到來的大選。

Apollo Management首席經濟學家Torsten Slok上周撰寫報告指出，這些未知因素導致長期利率預測出現重大分歧，為市場「繁忙的一年」鋪平道路。

周一是馬丁路德金恩紀念日，金融市場休市，即將發布的經濟數據也不是最重要的。這使得債券可能會出現更多波動。與此同時，部分聯準會官員發出令人意外的訊號，聲稱央行可能很快就需要通過量化緊縮來控制資產負債表的債務總額，這使得貨幣政策增添新的不確定性。

公債期貨的倉位因此變得更複雜，由於交易商正試圖判斷下一個大動作，目前市場多空倉位都未達到極端水準。市場已經開始關注1月底聯準會召開下次會議前要公布的通膨數據。聯準會首選通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE）的最新數值將於1月26日公布。

T. Rowe Price固定收益投資組合經理Stephen Bartolini表示，聯準會「已經告訴我們，到了升息的尾聲，並透露出降息的傾向。所以他們會關注PCE，因為PCE愈接近他們的預測，甚至超過預測，那麽他們就可以提前降息時機和加快步伐」。

今年，交換合約交易員預計至少降息6碼，是聯準會官員12月預測降息幅度的逾兩倍。自那時起，勞動市場緊縮和通膨放緩的證據促使交易員繼續押注今年會激進寬鬆，儘管確切的總降息幅度隨關鍵數據公布而起伏不定。