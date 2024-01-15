Fed去年帳面虧損1143億 史上最慘

Fed日前公布的初步財務報表顯示，去年營業損失高達1143億美元。（路透）

美國聯準會（Fed）日前公布的初步財務報表顯示，因利息支出暴增，導致去年營業損失高達1143億美元，規模為史上最大。

路透報導，Fed 2023年扣除支出後收入為負1143億美元，前年收入為588億美元。損失歸因於Fed大舉升息抗通膨，導致利息支出劇增，去年向各類金融機構支付2811億美元的利息，遠高於2022年的1024億美元。

Fed向銀行、金融公司及其他符合條件的資金管理機構擺在Fed帳上的資金支付利息，這是Fed透過公開市場操作並控制短期利率 的一環。

Fed取得資金的來源，一來可透過持有的證券賺取利息，二來為銀行提供服務。Fed通常能夠實現獲利，並依法上繳獲利給財政部 。當Fed出現虧損，會將損失計入「遞延資產」的項目，Fed預料會漸漸補足，再上繳獲利給財政部。

華爾街日報報導，Fed的營業損失使本來已經很龐大的聯邦政府赤字雪上加霜，政府也必須仰賴財政部標售更多美國公債。只要Fed將短期利率維持在接近當前的水準，營業損失恐將持續擴大，也可能掀起美國政壇對Fed一波抨擊，只是目前尚未看到這個現象。

不過，這些營業損失不致影響Fed日常運作，Fed也不須向財政部申請注資。Fed與一般聯邦機構不同，不須向國會請求援助來彌補虧損。

此外，以貝瑞（Jay Berry）為首的摩根大通 策略師在報告中說，Fed的量化緊縮政策預計在11月底結束，並預估Fed隔夜附賣回工具的使用量，將保持在足以維持貨幣市場平穩運作的水準。摩根大通並預估，Fed每月縮減美國公債規模的上限，將從600億美元降至300億美元，每月的350億美元的房貸擔保證券（MBS）縮減上限預計維持不變。