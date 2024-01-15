社區大學入學率低 衝擊勞動力和經濟

社區大學入學率低落情況嚴重。（圖／123RF）

社區大學(communitycollege)與四年制大學同屬於高等教育機構，但學費低得多；近幾年全美雇主都殷切求才，偏偏社區大學入學率低落，歷經兩年穩步下降、新冠疫情 爆發導致情況雪上加霜之後，入學熱度開始回溫，但此番好景未必能持久，令人擔心。

國家學生資訊交換所(National Student Clearinghouse)說，社區大學入學人數減少的情況疫情過後終見好轉，春、秋學期入學人數增加，但萬一許久未見的復甦不能持續，幾年內可能影響全美經濟，某些行業人力將短缺，以培育職業技能為主的社區大學等二年制學校可能因招生不足而整併。

電工、醫療助理等工作需求未來幾年料將保持穩定，甚至增加，只有社區大學為這類工作提供培訓課程和學位。

喬治城大學教育和勞動力中心(Georgetown University's Centeron Education and the Workforce)報告預估，到2031年，全美72%工作將需要高等教育(post secondary education)人力或者培訓。

追求高薪 放棄就學

社區大學等二年制學校入學率最近略見好轉，但仍遠低於疫情前，四年制大學入學人數也一直減少，疫情期間減幅加速。

社區大學入學人數大減有幾個原因，其中之一是近年全美勞動市場強勁，有些就學年齡層的人眼看有大量高薪工作便放棄求學而選擇就業 。

另一可能原因是，越來越多工作需要學士學位，原打算選讀社區大學的學生可能轉學、或一開始就選讀四年制學校。

至於入學率長期下降，也可能與就業市場強勁有關。

社區大學學費相對便宜，但有些學生還是不心動。根據大學理事會(College Board)，2022-2023學年度，全美就地讀二年制公立社區大學的平均學雜費僅3860美元。

真實現狀 數據說話

國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據顯示，全美2010年約1100萬名學生讀社區大學，2021-2022學年減至670萬；一般認為，人數銳減後開始回升主要是因為人們決定趁經濟低迷時進修，希望經濟復甦時找到好工作。

根據全國學生資訊交換所(National Student Clearinghouse)10月報告，社區大學秋季班入學人數增加4.4%，占大學部學生增幅近60%。顯示社區大學「開始」從疫情中復元。2021、2022年全美社區大學入學人數都大減。

數據研究機構Burning GlassInstitute首席經濟學家萊瓦農(Gad Levanon)說，那幾年人數下降，可能是就讀二年制大學的學生註冊了就在學校裡不畢業、或取消入學，早早開始找工作。

根據勞工部 ，2023年就業成長主力是醫療保健、政府公職、旅館、專業服務和建築業。很多工作不要求學位，但預料未來幾年需要學位或技術培訓的工作將增加。

勞力短缺 服務將減

喬治城大學報告指出，快速增長的行業所需人才教育程度高得多，對社區大學不利；另外，對技能工人的需求也將很強勁。

喬治城大學教育和勞動力中心首席經濟學家史密斯(Nicole Smith)說：中等技能的工作和機會越來越多，特別是基礎設施相關工作。

史密斯說，社區大學入學人數好不容易回升，萬一再次反轉下降，從事醫療保健、食品、個人服務、卡車駕駛等低學歷、高中畢業適任工作的人可能越來越少。這類工作約占全美就業市場三分之一。

除了2023年之外，近幾年社區大學入學率都下降。

萬一沒有足夠工人願意接受社區大學等培訓課程以便日後修理電線、長程開卡車、操作堆高機或協助牙醫清潔病人牙齒，可能面臨勞力短缺。

華盛頓霍華德大學(Howard University)經濟學教授斯文頓(Omari Swinton)認為，勞力持續短缺最終將導致服務減少。

斯文頓深受勞動力短缺之害，他的牙醫找不到牙科助理，不得不取消門診預約，馬里蘭州只有幾所學校提供這類培訓，而且入學人數下降。從事牙科助理這類工作的人有籌碼要求更高薪酬，雇主恐怕只能接受。

解決之道 大學整併

入學率下降將導致任何高等教育機構學費收入減少、進而影響校園發展、服務、聘請教師的能力等等。

萊瓦農說，社區大學一旦陷入財務困境，可考慮與其他二年制大學合併。

康州今年便力行社區大學整併。12所社區學院本學年度(2023-2024學年度)夏天整併為「康州州立社區學院」(Connecticut State Community College)，估可節省4000餘萬美元。

康州州立學院和大學系統(Connecticut State College and Universities System)總裁鄭泰倫(Terrence Cheng，音譯)表示，合併是為滿足學生需求，將更有信心能提供更好、更容易取得的教育選擇、以及更好的服務。

最實際的效益是，整併可緩解社區大學的財務壓力。