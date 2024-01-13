升息導致利息支出激增 聯準會2023年營業虧損創史上新高

聯邦準備理事會（Fed）今天宣布，2023年出現其史上最大全年營業虧損。反映出聯準會升息導致其利息支出激增。（路透資料照）

聯邦準備理事會（Fed）今天宣布，2023年出現其史上最大全年營業虧損。反映出聯準會 升息導致其利息支出激增。

法新社報導，鑒於物價飆升造成美國通貨膨脹率遠高於聯準會長期目標2%，聯準會從2022年3月開始迅速提高基準放款利率 ，以打擊物價漲勢。

聯準會很快將利率提高到22年新高後，至今維持不變，這使其對於將資金存放在聯準會的銀行所需支付利息成本大增。

聯準會因此在聲明中宣布，去年支出比預估獲利高出1143億美元。

不過，聯準會雖然蒙受歷來最大營業虧損，但仍不需要向美國國會或財政部 請求更多資金來應付支出。

因為正常情況下，聯準會的12家地區銀行會將持有證券的獲利扣除支付利息給各銀行等成本後，移交給美國財政部。但當聯準會的虧損大於獲利，也就是2022年9月以來的情況，便會將虧損列為「遞延資產」，並大致停止將資金交給財政部。

而一旦聯準會開始恢復收入大於支出，例如當利率下降時很可能出現的情況，且當獲利超過「遞延資產」時，聯準會才會開始將盈餘付給美國財政部。

以聯準會2023年虧損規模來看，加上聯準會自呈現虧損後累積的「遞延資產」已達1330億美元，很可能要等上一段時間才會恢復付款給美國財政部。