我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

6320萬… 庫克去年薪酬大減逾3成

編譯簡國帆／綜合報導
庫克去年薪酬約6,320萬美元。他的底薪為300萬美元，至少從2021年來都維持不變。（美聯社）
庫克去年薪酬約6,320萬美元。他的底薪為300萬美元，至少從2021年來都維持不變。（美聯社）

蘋果執行長庫克2023年的薪酬比2022年減少逾三成至約6320萬美元，主要反映股票獎勵金額下滑、以及庫克本人要求調降目標薪酬。此外，蘋果也改組董事會，長期擔任董事的美國前副總統高爾（Al Gore）與波音前主管貝爾（James Bell）將卸任，非營利組織Aerospace前執行長奧絲丁（Wanda Austin）將加入。

蘋果11日公布116頁的委託書聲明（Proxy Statement），揭露有關高層薪酬、股東提案等訊息，並證實預定在2月28日舉辦年度股東大會。其中，庫克去年薪酬約6320萬美元。他的底薪為300萬美元，至少從2021年來都維持不變，但今年的股票獎勵金額降至略低於4700萬美元，遠少於2022年的約8300萬美元、及2021年約8200萬美元。

但2023年蘋果員工薪酬的中位數為9萬4118美元，也就是庫克與蘋果員工的薪酬比為672：1。

蘋果去年初表示，庫克已要求將其目標薪酬降至4,900萬美元左右，遠少於前年的9,900萬美元。庫克今年來自股票的目標薪酬稍微提高到5,000萬美元。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）和營運長威廉斯（Jeff Williams）等其他高管的薪酬總額，過去三年則大致維持不變，各為2700萬美元左右。

蘋果11日宣布，高爾將卸下董事職務。高爾2003年來便擔任蘋果董事，見證了蘋果共同創辦人賈伯斯回鍋執行長幾年後的崛起和轉型。2015年加入蘋果董事會的波音公司前主管貝爾也將卸任。蘋果已採取了一項新政策，董事年滿75歲就不能連任，高爾和貝爾都已75歲。

不過，這項人事異動在蘋果仍屬罕見，因為該公司很少一次有超過一名董事卸任。而且，今年將滿76歲的審計委員會主席的舒格（Ron Sugar）仍將留任，因為「考量最近董事會組成大幅變動、以及留任某些人能在他們的任期內發展深度洞見的價值」。

庫克

上一則

紅海危機 油價衝80美元

下一則

中國新能源車搶全球市場 比亞迪開啟「國車自運」模式

延伸閱讀

蘋果CEO庫克去年減薪逾3成 因股票獎勵下滑

蘋果CEO庫克去年減薪逾3成 因股票獎勵下滑
Apple Watch救了他們一命 收到庫克親自回覆的「感謝信」

Apple Watch救了他們一命 收到庫克親自回覆的「感謝信」
2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合

2024大預測 / 為了串流媒體 迪士尼和蘋果乃天作之合
蘋果CEO庫克：各國將在未來12-18個月訂出AI規範

蘋果CEO庫克：各國將在未來12-18個月訂出AI規範

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29
Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
在紅海的敵對行動讓全球重要貨物承運商陷入困境。(路透資料照)

不僅紅海危機 2大危險因子衝擊海運 航運商示警2024仍波濤洶湧

2024-01-06 18:37
2023年航空客運旅客滿滿，2024年「報復性的旅行」估計就要終結。 美聯社

2024年機票還會那麼貴嗎？專家這麼說

2024-01-09 13:05
由於輝達降規版晶片與陸製晶片的差距縮小，據傳一些中國雲端公司大砍今年訂單，部分轉單給華為等本土業者。（路透）

Nvidia的中國新困境：客戶不想要降規版晶片 轉單華為

2024-01-07 18:01

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金