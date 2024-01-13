6320萬… 庫克去年薪酬大減逾3成

庫克去年薪酬約6,320萬美元。他的底薪為300萬美元，至少從2021年來都維持不變。（美聯社）

蘋果執行長庫克 2023年的薪酬比2022年減少逾三成至約6320萬美元，主要反映股票獎勵金額下滑、以及庫克本人要求調降目標薪酬。此外，蘋果也改組董事會，長期擔任董事的美國前副總統高爾（Al Gore）與波音前主管貝爾（James Bell）將卸任，非營利組織Aerospace前執行長奧絲丁（Wanda Austin）將加入。

蘋果11日公布116頁的委託書聲明（Proxy Statement），揭露有關高層薪酬、股東提案等訊息，並證實預定在2月28日舉辦年度股東大會。其中，庫克去年薪酬約6320萬美元。他的底薪為300萬美元，至少從2021年來都維持不變，但今年的股票獎勵金額降至略低於4700萬美元，遠少於2022年的約8300萬美元、及2021年約8200萬美元。

但2023年蘋果員工薪酬的中位數為9萬4118美元，也就是庫克與蘋果員工的薪酬比為672：1。

蘋果去年初表示，庫克已要求將其目標薪酬降至4,900萬美元左右，遠少於前年的9,900萬美元。庫克今年來自股票的目標薪酬稍微提高到5,000萬美元。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）和營運長威廉斯（Jeff Williams）等其他高管的薪酬總額，過去三年則大致維持不變，各為2700萬美元左右。

蘋果11日宣布，高爾將卸下董事職務。高爾2003年來便擔任蘋果董事，見證了蘋果共同創辦人賈伯斯回鍋執行長幾年後的崛起和轉型。2015年加入蘋果董事會的波音公司前主管貝爾也將卸任。蘋果已採取了一項新政策，董事年滿75歲就不能連任，高爾和貝爾都已75歲。

不過，這項人事異動在蘋果仍屬罕見，因為該公司很少一次有超過一名董事卸任。而且，今年將滿76歲的審計委員會主席的舒格（Ron Sugar）仍將留任，因為「考量最近董事會組成大幅變動、以及留任某些人能在他們的任期內發展深度洞見的價值」。